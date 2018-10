Maduro: La Casa Blanca ha dado la orden de matarme

Oleg Kostko / foto: @VTVcanal8 / 11 oct 2018.- El presidente Nicolás Maduro denunció este jueves que el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump habría realizado un plan para asesinarlo.

“El imperialismo ha decidido desde Estados Unidos matarme ¿ustedes saben eso verdad?, han dado la orden desde la Casa Blanca de matar a Maduro. Ni un pelo me van a tocar porque a mí me protege Dios y me protege el pueblo de Venezuela y le han dado la tarea a la oligarquía bogotana (…) matar a Maduro, lo denuncio mundialmente”, aseguró Maduro en un acto transmitido en cadena nacional.

“Desde la Casa Blanca se le ha dado la tarea al Gobierno de Bogotá de matar a Maduro, claro como Maduro para ellos es un dictador. Por eso me califican como una dictadura porque contra una dictadura todo se vale ¿Se acuerdan de las armas de destrucción masiva en Iraq? No había armas de destrucción masiva en Irak (…) lo mismo contra Maduro”, agregó.

El Jefe de estado aseguró ser víctima de “una campaña permanente en todos los medios, dictadura dictadura, dictadura, para justificar la orden que han dado en la Casa Blanca. Ahora a nosotros y a mí no nos van a detener con amenazas, no nos van a detener con planes golpistas, tenemos claro el norte del país, el norte de nuestro plan y hacia dónde vamos”, enfatizó.

Etiquetas: casa blanca | Estados Unidos | Maduro | Trump | Venezuela