El hombre que tenemos sentado en Miraflores, es lo más distante a un estadista. En toda nuestra historia republicana, jamás tuvimos a alguien tan poco preparado para ejercer el cargo.

Un estadista se sitúa por encima de los partidos políticos que lo apoyan, por encima de los grupos y de las personas. Su objetivo es la búsqueda del bien común, asumiendo plenamente sus responsabilidades.

La Real Academia de la Lengua define “estadista” como una “Persona con gran saber y experiencia en los asuntos del Estado”; evidentemente ser estadista es algo más que una simple definición. Íntimamente ligado a la noción de “hombre de Estado”, como acertadamente lo definió Winston Churchill: “El político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”.

América Latina ha sufrido por la falta de estadistas. Los Kirchner en Argentina; Chávez en Venezuela; Morales en Bolivia y Ortega en Nicaragua, olvidaron la noción del bien común y se aferraron al poder para imponer un proyecto personal.

Maduro es un caso aparte, mucho menos preparado, poco carismático y torpe en sus alocuciones. Fue la ficha instalado por los Castro para servirse del tesoro nacional venezolano.

Formado en la Habana, carecía de sentimientos hacia el país del que fue asignado heredero. Garantizar el proyecto de la Habana, se encontraba por encima de la felicidad de los ciudadanos: le fue fácil destruir la “ciudad”, para poder ejercer el poder a través del chantaje y la miseria.

La democracia en Venezuela no era perfecta, pero permitió un cierto grado de desarrollo; se conseguía de todo; las universidades graduaban buenos profesionales. Se erradicaron enfermedades; la gente podía vivir de su sueldo, comprar casa, carro y comida.

Las carreteras se encontraban en buenas condiciones, la gente podía circular sin temor a ser asesinado; teníamos agua y electricidad… pero llegaron Chávez y Maduro y acabaron con la democracia.

Con Maduro nada nos sorprende, ha sobrepasado el límite de la capacidad de asombro. Es capaz de afirmar ante las cámaras los mayores disparates… su visión política de Jefe de estado, como un Chávez cualquiera.

Para convalidar el fraude electoral afirma: “Ni Jesucristo que resucitara me ganaba las elecciones”. Ante la escasez de productos, sostiene que inundaremos China con productos “Made in Venezuela”; este discursito permitió, que algunos empresarios enchufados, obtuvieran vacaciones pagas a China, dizque para participar en la feria de importación de Shanghái.

En su delirio exclamó: “Si hemos sido exitosos en lo energético, en lo tecnológico, en lo financiero, tenemos que ser aún más exitosos en lo comercial. Ese mismo día habló de los “expertos sesudos de PDVSA”, como si nadie supiera que la empresa está totalmente arruinada y sus refinerías explotando.

En el país donde conseguir gasolina es un viacrucis, afirma campante “nosotros vamos a llegar a un millón de barriles diarios de petróleo para China, llueva, truene o relampaguee. Llegaremos a un millón de barriles, como sea”.

Allí la clave del pensamiento Chavista de Maduro, aquí se gobierna “como sea”. Con presidarios, hampones, traficantes y contrabandistas… con mercaderes del hambre y la miseria. Todo es válido para cubrir dos objetivos: mantenerse en el poder y desmoralizar al ciudadano.

El régimen de las ilusiones perdidas, busca convencernos del futuro de Guayana, cuando todas las empresas básicas están cerradas. Aplaude el potencial turístico de Margarita, una isla abandonada sin servicios, ni ferris, ya que la empresa Conferry la expropiaron y la destruyeron; Como sucedió con las miles de hectáreas de fincas expropiadas y de Agroisleña.

El descaro político es utilizado para cubrir el rostro de la mentira, la presentan creyendo que despertará ilusiones, convencidos de que la falsa verdad, servirá para disimular el engaño.

Si creyéramos en el régimen, deberíamos aceptar que la economía va viento en popa. Gracias al “petro” que no arranca y a la teoría económica bolivariana de “cero mata cero”, Maduro anuncia que le ganó la batalla a la inflación, quitándole ceros a la moneda raquítica que tenemos… si no fuera tan terrible, la tragedia humanitaria venezolana, podríamos burlarnos de su razonamiento limitado.

La realidad es que su estrategia no es económica, es simplemente ideológica. La situación que vivimos es provocada, era un objetivo y seguirá empeorando … si no reaccionamos.

El “como sea” lo ha utilizado Tibisay para orquestar sus fraudes electorales; también Delcy, haciendo gala de sus atributos totalitarios, asegurando que nunca entregaran el poder. “Como sea” tiene relación con la improvisación, pero puede ser mucho más perverso… da validez a la ausencia de principios, apela a las trampas, a la falta de valores y al abuso de poder.

Implica entregar la soberanía del país… política, económica y alimentaria. Pero también justifica apretar las tenazas dictatoriales; ahora se eliminarán opositores incomodos, se condenará al destierro o se lanzarán desde un décimo piso.

Los Marxistas anuncian lo que harán, y Maduro comparándose con Turquía había amenazado: “Erdogan se va quedar como un niño de pecho para lo que va a hacer la revolución bolivariana”. Convencidos de que el terror es la mejor arma de opresión.

La comunidad internacional debe comprenderlo, los venezolanos no se enfrentan a un gobierno sino a “una dictadura”. No se puede ser contradictorio y afirmar, que Venezuela es un Estado fallido, que estamos en manos de un Narco-Estado, que no hay condiciones para un dialogo y pretender una salida pacífica.

La Constitución venezolana prevé salidas de fuerza, que son legítimamente constitucionales. Existe una responsabilidad internacional, de salvaguarda de la vida de miles de venezolanos, que van directo a una muerte segura, por falta de medicina, de comida o en manos de los cuerpos represivos del régimen.

Venezuela está devastada, nadie garantiza los derechos humanos de su pueblo; no existen condiciones para garantizar la convivencia. El mundo democrático debe evitar caer en el juego de los asesores, muy bien asalariados por la revolución.

¿Serán necesarios más muertos, para que políticos expertos y organismos internacionales se decidan a detener el martirio venezolano? En el concierto de naciones no hay nadie ingenuo, pero falta la valentía de un Luis Almagro, para decir en voz alta lo que muchos están pensando.

El clamor es unánime: ¡Maduro no es un demócrata! llueven sanciones a sus cabecillas. Se congelan cuentas y propiedades, se desconocen elecciones y organismos creados para despojar a la legitima Asamblea Nacional.

Si se le deja más tiempo, se fortalecen. El estado de guerra se instala dentro del país, los personeros ya hablan de una “Guerra Popular Prolongada” y la ilegal Asamblea Constituyente prepara una Constitución a la medida de la dictadura.

Recordemos las sentencias: “Cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Dentro del país también nos toca actuar, solo así se decidirá la comunidad internacional… sin perder de vista aquello del silencio de los hombres justos o la máxima: “La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios, sino sobre las faltas de los demócratas”.

