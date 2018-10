Crímenes

Uno más que se suma a las numerosas víctimas del régimen. Las manos chavistas-naduristas están teñidas de rojo, esta vez el Fiscal se convierte en cómplice, al avalar la mentira del suicidio.

La muerte del concejal Fernando Albán, en circunstancias sospechosas, dentro de la prisión política bolivariana de los Servicios de Inteligencia; han causado un repudio nacional e internacional.

Siempre he pensado que existen muchos presos políticos huérfanos, a los que una oposición responsable debería defender de manera contundente… que muchos jóvenes cayeron, sin que se produjera una respuesta categórica. En este nuevo caso el régimen de Maduro, se ha quedado sin argumentos, para justificar el supuesto “suicidio” que han inventado.

El Concejal, ferviente católico, paga con su vida, su denuncia ante las Naciones Unidas, sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela… y haberse reunido con el ex Presidente de la Asamblea Nacional Julio Borjas. Viaje a cuyo regreso fue detenido ilegalmente y torturado hasta su muerte.

Maduro necesitaba una declaración de su parte, implicado a Borjas en el supuesto atentado de los drones. No haber “quebrado” su voluntad, selló la sentencia, que hoy vemos ejecutada.

No es el primer caso de muertes dudosas en el Sebín. En marzo del 2015 las autoridades reportaron el suicidio del piloto Rodolfo González, quien era investigado por supuesta conspiración. En agosto del 2017, falleció el concejal de Primero Justicia Carlos García, tras permanecer diez meses en los calabozos de los servicios.

Es una técnica conocida de los regímenes dictatoriales, eliminar un opositor cada cierto tiempo, para aterrorizar a los otros. Solo que, en esta ecuación, si te quedas sin reaccionar te conviertes en esclavo sumiso.

Por lo menos observamos acciones conjuntas, entre la sociedad civil, los partidos políticos y la Iglesia. La comunidad internacional también se ha manifestado.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegura que se trató de un asesinato perpetuado por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Estados Unidos condena la implicación del régimen de Maduro en la muerte del concejal opositor venezolano Fernando Albán”; el Grupo de Lima pidió una investigación imparcial por la muerte de concejal venezolano.

Reiterando su condena a la violación sistemática de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Venezuela, a la persecución política y la existencia de presos políticos en nuestro país. A través de un documento firmado por los Gobiernos de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

Uruguay, Brasil y las Comunidades Europeas han expresado la “profunda preocupación por la trágica muerte”.

Creo que ha llegado la hora de exigir reparaciones, que se apliquen las leyes y la Constitución, no solamente por este crimen, sino también por los cientos de muertos en las manifestaciones pacíficas de la oposición. Multitud de videos muestran los culpables disparando contra civiles y el régimen no ha dado ninguna explicación… continúa permitiendo los abusos de la Guardia Nacional, de sus colectivos y de los miembros del Sebín.

Tampoco da explicaciones de los juicios amañados, confesados por esos jueces que huyen, tratando de deslindarse de los delitos cometidos.

Pero el mundo observa otros crímenes, propios de un estado fallido, el que no garantiza la supervivencia de sus ciudadanos. Presencia en las fronteras, las filas de venezolanos que huyen a pie, para escapar de la hambruna o poder curar sus enfermedades.

El diputado de la Asamblea Nacional, Leonardo Regnault, aseveró que la desnutrición infantil es un problema que hay que asumir con seriedad, apoyado en indicadores reales, señaló que “Cada semana perdemos a seis niños venezolanos por hambre y corremos el riesgo que la muerte nos arrebate 300.000 infantes al cierre del año 2018”.

Estos son los que morirán, porque un alto número sufrirá de desnutrición sin fallecer; comprometiendo su desarrollo físico e intelectual. Sin que la triste realidad conmueva al régimen, que continúa negando la crisis humanitaria.

Otro crimen cometido contra las futuras generaciones, es la deserción escolar, las aulas universitarias están vacías… se fueron los profesores asfixiados económicamente, se fueron los alumnos buscando un porvenir. La situación ha condenado a la generación que no se pudo ir a la ignorancia; triste realidad a la que estos personajes, han reducido un país petrolero.

La universidad se muere frente a nosotros, es hora también de exigir cuentas por eso. Como debemos hacerlo por la falta de servicios públicos y por el colapso nacional. Venezuela pierde su gente preparada, sus profesores, médicos, ingenieros, economistas, producto del plan castrista de desmantelamiento nacional.

Del programa de becas Mariscal Ayacucho, que le dio prestigio y nivel académico a nuestros estudiantes universitarios. Pasamos al plan Comandante de Sabaneta, que gradúa profesionales-exprés, con títulos “chimbos” que no son aceptados en otras universidades del mundo.

La ausencia de comida, de insumos médicos, agua, luz y seguridad, está a la vista. A Maduro y sus acólitos se les está poniendo “el caldo morao”, no tienen respuestas creíbles frente a cualquier organismo internacional.

Insisten en aplicar el modelo castrista, que ya nos trajo hasta aquí. La corrupción no se detiene, como si quisieran “raspar la olla” antes de la estampida; se limitan a señalar a otros como los responsables de su gestión y no corrigen la dirección equivocada

En realidad, el país no les importa, ha sido reducido a un territorio y unos recursos que disfrutan a su antojo. Mientras observan impasibles el desmoronamiento de la sociedad venezolana… el Nerón de aquí no toca el arpa, baila, ríe y come carne, mientras ve la ciudad arder.

Continúan con sus farsas electorales y desconociendo la separación de poderes. Al lado de esto las reiteradas violaciones a los derechos humanos, el narcotráfico y el lavado de dinero, lo colocan al borde de una sanción internacional definitiva.

Su terquedad genera frustración y desesperanza… no podemos quedarnos paralizados, la tenemos que utilizar para denunciar las violaciones a los derechos humanos, al peligro regional que representa el régimen, al populismo político y la corrupción. Sobre todo, para promover una reacción nacional, para recuperar la confianza de los gobiernos democráticos amigos… y para obtener la ayuda humanitaria.

Los políticos tienen una gran responsabilidad, lo que se plantea es motivar y canalizar la indignación nacional, una defensa clara y genuina de las valore democrático y los principios de libertad. No salir a negociar puestos en planchas, ni con discursos electorales sospechosos de complicidad con las rectoras del CNE… y peor aún, a una nueva frustración nacional.

La respuesta nacional es inevitable y necesaria, es ella la que abrirá las puertas, a una intervención destinada a la protección de la población contra la crisis humanitaria que vivimos.

La tiranía se sostiene con el apoyo internacional de China, Cuba y Rusia. Las naciones democráticas del mundo lo saben y están dispuestas a ayudar; llegó la hora del desafío, del coraje, de que las fuerzas opositoras tiendan puentes, sin complejo alguno… para que esta ayuda, de los países democráticos, se haga realidad.

Ex Cónsul de Venezuela en París

[email protected]

