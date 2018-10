MCM: La indiferencia hoy se cobra con muertes en Venezuela

Elías Rivas / foto: @PrensaMCM / 25 oct 2018.- La coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, aseveró este jueves que “la ingenuidad” y “la indiferencia” de los venezolanos está costando la vida de muchos de ellos, dando como ejemplo los acontecimientos de violencia ocurridos en el estado Bolívar.

“El pueblo de Upata, Ciudad Bolívar, Tumeremo, El 88, Guasipati, todo el estado Bolívar lo sabe muy bien y Venezuela también, todos lo estamos padeciendo en este momento, queremos que se sepa que no están solos, sabemos que hoy están sometidos por las redes del narcotráfico y de la guerrilla, el ELN, quienes se pelean nuestro territorio y los recursos, pero no están solos. Nos duele las muertes de cada minero o de quienes mueren a mengua e nuestro país, nos duelen los pensionados que caen desmayados frente a un banco por pensiones miserables, pero no están solos”, expresó María Corina desde Puerto Ordaz, estado Bolívar, entidad donde la noche del miércoles fue agredida por grupos violentos –aparentemente- identificados con el gobierno de Nicolás Maduro.

Machado reiteró su postura de rechazo en relación a toda oportunidad de diálogo entre Gobierno y oposición, considera que son actos “falsos” que han arrastrado la muerte de cientos de venezolanos.

“El diálogo de verdad es el que hacemos en cada pueblo, en cada recorrido, dentro de Pdvsa, dentro de las empresas básicas, el verdadero liderazgo acompaña a los ciudadanos en sus aspiraciones, aunque eso implique riesgos como quedó ayer demostrado. Los falsos diálogos tienen más de 4 años, y tiempo después, 100 mil muertos después se les ocurre plantearles nuevamente a los venezolanos que hay que bajar la cabeza y aceptar los términos que ofrezca la narcodictadura, no. Este régimen, como todas las tiranías, es una tiranía mafiosa, criminal, solo entienden de violencia. Violencia y no fuerza, la fuerza somos nosotros y lo que vamos a hacer en Venezuela”, recalcó.

Dijo además que Venezuela está más unida que nunca y no dividida como, a su juicio, quieren hacer ver a la comunidad internacional. “Eso es mentira, aquí hay una sociedad más unida y más clara que nunca, esto se trata de salvar a nuestra nación y nuestras vidas, y eso pasa por sacar a Nicolás Maduro y a las mafias del poder, eso no va a ocurrir con un falso diálogo”, afirmó.

María Corina Machado continuará su gira por Venezuela, hoy jueves realizará una concentración en la parroquia Universidad de Puerto Ordaz, estado Bolívar.

Etiquetas: Bolívar | María Corina Machado | MCM | muertes