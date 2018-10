Mario Villegas: El diálogo y el voto son las armas de la política

especial Enrique Meléndez / 22 oct 2018.- El periodista Mario Villegas rechaza la acusación de colaboracionista que le endilgan a Henri Falcón y todos los que – como él – defienden el diálogo y el voto como herramientas de la política, aún bajo el gobierno de Nicolás Maduro.

“Esa tesis, de que somos colaboracionistas quienes participamos en los procesos electorales, es absolutamente absurda. No tiene ni pies ni cabeza; porque quien colabora con los intereses del gobierno es la gente que se queda en su casa”.

Pide además a Voluntad Popular, AD, PJ y UNT “hablar claro” sobre su particiación en las elecciones de concejales dado que varios de sus militantes son candidatos “con tarjetas prestadas”.

Villegas es miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido Avanzada Progresista y miembro del Comité Político de la alianza Concertación por el Cambio. En esa condición declara para ND.

¿Qué opinión le merece la polémica que se sucitó entre Henri Falcón y Alberto Federico Ravell?

-Muy lamentable que este tipo de situaciones se hayan venido instalando en la vida pública venezolana; esta descalificación entre voceros que pertenecen al mundo de la oposición venezolana. No justifico que ningún periodista lance informaciones falsas respecto a ningún dirigente político; como es el caso de lo que vimos con Alberto Federico Ravell.

-Acusó a Henri Falcón de estar buscando socios para un diálogo con Rodríguez Zapatero, y Henri Falcón respondió aireado con un término que no me parece que haya sido feliz. Porque estamos acostumbrados en Venezuela a que a todos los periodistas le digan tarifados o palangristas para descalificarlos. En todo caso, expresa el descontento de alguien que ha sido víctima de una descalificación masiva por parte de voceros importantes del mundo de la política, y a través de las redes lo hemos visto ametrallado, cotidianamente, como un factor colaboracionista con el gobierno.

-Cuando, por el contrario, Henri Falcón ha dado testimonio de vida de confrontación abierta contra el gobierno desde que se desmarcó del presidente Chávez; a pesar de que en este momento Chávez tenía todo el poder del mundo y las mejores posibilidades de éxito político.

-Resulta que Falcón se deslindó y luego de eso no solamente ha marcado una ruta a favor de la democracia y del cambio político, sino que además se ha juntado con otras fuerzas políticas del mundo opositor en la búsqueda de una salida de unidad nacional. Henri Falcón cree en la unidad nacional; en la que converjan todos los factores de la sociedad venezolana para reconstruir a Venezuela sobre la base de la Constitución del año 1999 que garantiza derechos para todos los sectores de la sociedad.

-Creo que hay que poner de lado el odio; la mezquindad, la diatriba, la paja menor, en beneficio del interés nacional. Creo que, en el caso de Ravell, hay que admitir que también él ha dado sus aportes en el sentido de que ha jugado en contra de lo que yo llamo los intereses de la neo-dictadura; pero, desgraciadamente, también hay que reconocer que Ravell se acostumbró a ser de alguna manera un conductor de la política venezolana frente al cual muchos partidos y liderazgos declinaron la obligación que tienen de ser los ductores de la política.

-No puede ser que la política nacional se dirija desde un medio de comunicación y desde un individuo que puede tener muchos méritos en lo personal y profesional; porque la política la construimos desde los escenarios de la política y, especialmente, desde Venezuela; porque si bien es cierto que quienes están en el exterior están también movidos por el interés venezolano; no menos cierto es que quienes estamos aquí en Venezuela jugándonos el pellejo tenemos la obligación y el derecho de definir el rumbo de la política, y no que nos vengan desde afuera a imponer visiones que no siempre están enraizadas en la realidad nacional.

Pero hay dos temas que causan mucho escepticismo y donde pareciera que Falcón le hace el juego al gobierno: en los diálogos en los cuales nadie cree, y en la participación en las elecciones en los cuales tampoco nadie cree. ¿Qué piensa usted?

-Un político democrático siempre tiene que estar dispuesto al diálogo como a la participación electoral. Las herramientas fundamentales de la política y de la democracia son la palabra y el voto. Otras herramientas pertenecen a otro mundo.

-La antipolítica ha jugado en contra de estas dos herramientas, que son esenciales y que pudieran darle un vuelco a la situación nacional si se hubieran nucleado alrededor del voto y alrededor del diálogo todos los factores de la política que quieren un cambio en el país.

-Desgraciadamente, muchos dirigentes políticos y muchas organizaciones perdieron la brújula y le cerraron las puertas al voto; le cerraron las puertas a la soberanía popular y permitieron que Nicolás Maduro se eligiera por seis años más el 20M.

-Henri Falcón presentó una propuesta electoral en las peores circunstancias políticas para el gobierno. Porque, si bien es cierto, que desde el punto de vista de las condiciones electorales, éstas no eran las mejores; lo que es cierto es que las peores condiciones; en las cuales se iba a enfrentar el gobierno eran las que estaban vigentes para el 20M. Porque tenía en contra el 80% de los venezolanos.

-Si ese 80% de los venezolanos se hubiera expresado a través de las urnas; en vez de arrinconarse en sus casas; como buena parte de la oposición les pidió, otra historia estaríamos contando hoy, y hubiéramos producido un cambio que era imposible de detener; más allá de las marramucias del Consejo Nacional Electoral y el propio gobierno.

¿Cómo se ha venido preparando AP para la participación en las próximas elecciones?

-Yo creo que hay que celebrar el amplio acuerdo que se ha venido construyendo; no solamente con las organizaciones políticas que acompañaron a Henri Falcón en las elecciones del 20M; sino también con otras que participaron en esas elecciones; y algunas que no participaron en ese proceso.

-Me refiero a Esperanza Por El Cambio; que es el partido de Javier Bertucci; que está participando en esta gran alianza nacional; así como me refiero a algunas expresiones de Acción Democrática, Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo que están participando en los distintos estados de la República, en los municipios; tratando de presentarle al país una propuesta que atraiga al voto popular; para lograr preservar en aquellos casos en que están los concejos municipales en manos de la oposición y para conquistar aquellos espacios donde no lo están.

-Lo que sí hay que lamentar es que hay algunas organizaciones que no han hablado con claridad frente a la circunstancia histórica que se nos presenta el 9 de diciembre. Me refiero a algunos partidos que conducen algunas municipalidades en el país; cuyos alcaldes están participando con candidaturas de varios aspirantes a concejales; en algunos casos con tarjetas prestadas por algunas organizaciones políticas; que son parte de nuestra alianza y en algunos otros casos con algunas tarjetas que ellos mismos han creado para no presentarse con la tarjeta de Voluntad Popular; de AD, de PJ y de UNT.

-Yo creo que el hecho de que estas expresiones de la política nacional hayan estado rectificando su posición y hoy vengan a votar; para preservar estos espacios municipales, hay que saludarlo como bueno pero es insuficiente. Tienen que ser absolutamente francos, y reconocer que están participando abiertamente en el proceso electoral y llamar a votar; porque no nos queda otro recurso que no sea precisamente el de la elección municipal.

-Si esa mayoría que hoy tenemos nacionalmente se pudiera expresar a través del voto municipal, nosotros pudiéramos derrotar al gobierno, y presentar un nuevo rostro al mundo de lo que está ocurriendo en Venezuela. Mientras que los habitantes que están influidos por los sectores de la oposición se queden en sus casas, no vamos a estar manifestando y demostrando la mayoría que, efectivamente, somos.

-Porque el chavismo sí va a participar. Maduro y su gente sí van a participar, y aquellas fuerzas que estamos participando pudiéramos no alcanzar la victoria; si se mantiene la tesis abstencionista que más bien le han favorecido al gobierno. Esa tesis, de que somos colaboracionistas quienes participamos en los procesos electorales es absolutamente absurda. No tiene ni pies ni cabeza; porque quien colabora con los intereses del gobierno es la gente que se queda en su casa.

-No el hecho de que salgamos a votar por una propuesta política; movilizar al país. Eso pone contra las cuerdas al gobierno. Porque podemos levantar en ese proceso electoral todas las necesidades, todas las carencias; todas las verrugas, que hoy atraviesa la República justo, por culpa de un gobierno que está siendo favorecido por quienes se convierten en esquiroles del voto.

