Rafael Cadenas, “Premio de Poesía Iberoamericana”.

En momentos que circula esta crónica sobre el poeta y profesor universitario Rafael Cadenas, él ya ha recibido, de manos de la Reina Sofía de España, el Premio de Poesía Iberoamericana, convirtiéndose en el primer autor venezolano en ser laureado con dicho galardón, que es el reconocimiento más importante de ese género en el país ibérico que conceden conjuntamente la Reina de España, el Patrimonio Nacional representado por el doctor Rafael Pérez Armiñan y de la Serna; y la Universidad de Salamanca representada por su Rector doctor Ricardo Rivero Ortega.

El galardón tiene como objetivo el “reconocer el conjunto de la obra de un autor vivo que, por su valor literario, constituye una aportación relevante al patrimonio cultural común de Iberoamérica y España”.

Ayer 23 de octubre de 2018, en el auditórium de la Universidad de Salamanca, el galardonado poeta Rafael Cadenas y su obra antológica “No es mi rostro”, publicada por Ediciones Universidad de Salamanca, es el motivo del XXVII Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Al hacer referencia de la situación que vive su país dijo, “En Venezuela nos afecta la inflación, nos ha empobrecido a todos, a la clase media, y a la clase trabajadora”, señaló que “hay muchas protestas, son innumerables, pero son gremiales, no entra en ellas la política, son protestas que tienen un contenido gremial, van en la sobrevivencia”. Al referirse a la democracia, fue enfático al afirmar, “En Venezuela hubo práctica democrática, como 40 años realmente luminosos, creo que fueron los mejores años de nuestra historia. Hubo práctica democrática, pero no hubo educación democrática, la democracia trasciende a lo político, es algo más interior”.

Lara semillero de poetas

El 8 de abril de 1930, en la ciudad de Barquisimeto, Edo. Lara, nació Rafael Cadenas. Curso sus estudios primarios en la Escuela Simón Bolívar y la secundaria en el Liceo Lisandro Alvarado de su ciudad natal; es egresado de la Escuela de Letras de la UCV. Ha tenido dos matrimonios, del primero tiene una hija: Paula Cadenas, y el segundo matrimonio fue con Milena González, quien durante muchos años trabajó en la Biblioteca de la Universidad Central de Venezuela (UCV), educó a los hijos de ella como propios: Silvia Cristina Orta González y Silvio Humberto Orta González. Son muchos los artistas y escritores que han nacido en el Estado Lara semillero de poetas.

Comunismo, Cárcel y exilio

En 1946 en Barquisimeto, ya había leído a los grandes de la literatura, El Quijote, Rubén Darío, Walt Whitman, en traducción de Felipe León, Antonio Machado, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez, a sus compañeros de generación Pedro Salinas y Rafael Alberti, después se encontró con Jorge Guillén y Luis Cernuda.

Ese año publica su primer poemario con prólogo del dramaturgo Salvador Garmendia. Desde temprana edad comenzó su actividad política en la juventud comunista, el año 1952 a la edad de 22 años, sale al exilio vía Trinidad, donde permanece durante cuatro años, aprendió el inglés, se dedicó a la traducción de la poesía anglosajona, regresó en 1957. Su experiencia la encontramos narrada en su primer gran Libro: los Cuadernos del Destierro.

Un hombre consagrado al estudio y las letras

Rafael Cadenas es traductor y ensayista, profesor universitario jubilado de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde dio clases de poesía española y norteamericana por más de 40 años. Sus obras han sido traducidas al francés, italiano e inglés y ha hecho lecturas en Estados Unidos, España, Portugal, Italia, Francia, Inglaterra, Austria, Alemania, México, Santo Domingo, Costa Rica, Colombia y Argentina. Ha sido galardonado con todo tipo de premios en su larga carrera profesional. Recibió el Premio Federico García Lorca de Poesía en 2016; el de Literatura en Lenguas de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (México 2009); el Andrés Bello de la Academia Venezolana de la Lengua (Caracas 2015); el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Los Andes (ULA, Mérida 2001), tantos otros.

“El comunismo es incompatible con la libertad”

El año 1966 era una época de la efervescencia política de izquierda, la juventud rebelde estaba influenciada por la revolución cubana, y a ello no escapaba Rafael Cadenas quien junto a su hermano “Che” María Cadenas eran dirigentes del Partido Comunista de Venezuela (PCV), ambos profesores de la UCV.

Ese año publica su poema histórico, el más famoso, un hito en América Latina: Derrota. “Yo que no he tenido nunca un oficio / que ante todo competidor me he sentido débil / que perdí los mejores títulos para la vida / que apenas llego a un sitio ya quiero irme (creyendo que mudarse es una solución)”.

Es un largo poema donde se recriminaba no haberse ido a las guerrillas, juraba nunca usar corbatas (parece que lo ha cumplido, hoy no la tenía) el poeta señala que no lo escribió como poema sino que fue entrelazando frases que iban en la misma dirección.

Hoy en el magno evento, al referirse a Derrota, dijo que ese poema no lo había escrito él, que lo había escrito un joven de 32 años, y es verdad porque no es actual, “hoy no pienso como lo que refleja el poema Derrota no porque me sienta un triunfador, sino porque difiero de cosas que están en ese poema, ahí valoró las guerrillas y hoy creo que es un gran error, es un camino equivocado, eso no pertenece a la política”.

El poeta Rafael Cadenas es un hombre que fue comunista, como hemos dicho, que escribió y aupó la celebridad guerrillera, que estuvo preso y salió al exilio, que a los 32 años publicó “Derrota”, hoy a los 88 años, ante una pregunta referida al comunismo, contestó: “El comunismo no tiene sentido porque la experiencia nos indica que es incompatible con la libertad”.

