Maduro: Ya tenemos listos seis millones de perniles para los Clap

Oleg Kostko / foto: @VTVcanal8 / 26 oct 2018.- El presidente Nicolás Maduro anunció este viernes que el Gobierno ya dispone de un total de seis millones de perniles para repartirlos a través de los Clap ante la llegada de la temporada decembrina.

“Tenemos que pasar unas navidades felices bailar, compartir, ya tenemos casi listo el pernil para repartirlo a los seis millones de familias a los Clap, ya están listos los juguetes para los niños de Venezuela, los planes para la hallaca del pueblo para que todo el mundo tenga acceso a productos de calidad y baratos y muchos otros planes”, expresó Maduro el el Segundo Congreso Venezolano de Mujeres.

Y agregó: “Nosotros somos un pueblo alegre ustedes en las adversidades nos ven bailando sonriendo echando un chiste de lo peor que nos puede ocurrir, vamos a pasar unas navidades felices, a poner bonita todas las ciudades, bien bonitas y bien coloridas y para cuando llegue el primero de enero tenemos que estar preparados”

Parto humanizado

Maduro también se pronunció respecto al plan parto humanizado y emplazó a que el mismo sea gestionado desde la Misión Barrio Adentro. “Aquí cuando salga una mujer embarazada lo primero que tiene que hacer barrio adentro es inscribirla y le tiene que llegar la visita del Plan Parto Humanizado y debe entrar directo a recibir todos los beneficios”, instruyó.

Además criticó a su ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez por no difundir suficiente información respecto al mismo. “Jorge Rodríguez esta crítica que voy a hacer va contigo, no hemos logrando una política comunicacional atractiva que llegue a toda la sociedad no lo hemos logrado y lo he pedido mil veces, las cadenas del notipatria allí metemos parto humanizado la musiquita y la broma, programas especiales en las redes sociales, en los liceos, en las comunidades un programa comunicacional que llame a la sociedad”.

Aseguró que por ser el creador del mencionado plan de asistencia para las mujeres encinta que tiene “moral” para poder exigir más respecto a su ejecución. “Creo que tengo moral como fundador del Plan Parto Humanizado para exigir más, no hemos llegado a las metas”, dijo.

Durante su alocución y sus declaraciones sobre dicho plan gubernamental en el Congreso Venezolano de Mujeres, el Jefe de estado no hizo mención al caso de la joven que este jueves dio a luz en plena avenida Universidad de Caracas ni de la reciente agresión que habría sufrido la dirigente de Vente Venezuela, María Corina Machado por presuntos colectivos oficialistas en Upata estado Bolívar.

Etiquetas: CLAP | Maduro | navidades | perniles | Venezuela