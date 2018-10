Maduro a Trump y la UE: No detendrán la crisis migratoria del Mediterráneo

ND / foto: @VTVcanal8 / 31 oct 2018.- El presidente Nicolás Maduro le reiteró al mandatario estadounidense, Donald Trump y a los dirigentes de Unión Europea que no detendrán la crisis migratoria y humanitaria del Mediterráneo hasta que rectifiquen sus políticas internacionales al tiempo en que calificó como “fabricada” la crisis migratoria de venezolanos.

“Lo digo desde Venezuela se lo digo al presidente de Estados Unidos Donald Trump y se lo digo a la Unión Europea no van a detener la crisis del mediterráneo bajo ningún aspecto hasta que no rectifiquen sus políticas guerreristas, intervencionistas y de destrucción de los pueblos, hasta que no se prioricen la inversión en educación salud trabajo vivienda y vida para los pueblos africanos hasta que no se respeten la soberanía de Siria de Irak y de los pueblos árabes y musulmanes del mundo no podrán detener esa crisis y lo que hará es aumentando”, expresó Maduro en declaraciones transmitidas por VTV.

“Esa es la verdadera crisis migratoria, a nosotros nos trataron de fabricar, una fabricadita pues, pero solamente lanzamos un incentivo de mucho que vamos a lanzar el Plan Vuelta a la Patria y ya han regresado más de 10 mil venezolanos y van a regresar 20 mil más que ya no quieren soportar el racismo la xenofobia la discriminación los ataques el esclavismo al que son sometidos en otros países”, agregó.

Expresó previamente que “el imperialismo no quiere aprender, fíjense que hay dos grandes desastres migratorios en el mundo y los dos tienen marca de fábrica Made In Usa, Estados Unidos y la OTAN, uno es el del Mediterráneo con dos dedos de frente pueda desconocer la inmensa crisis humanitaria que provocaron en todo el Mediterráneo y en Medio oriente en todos estos años, lo tapan los medios”.

“Quizás ustedes prendan la televisión o vean las redes sociales y no vean ninguna referencia a los miles de hermanos africanos, árabes de Siria e Irak, a los miles de hermanos musulmanes de Afganistán que vienen recorriendo miles de kilómetros hacia Europa en una gran crisis humanitaria ¿Quién fue el responsable? El que dio la orden de bombardear y destruir Libia (…) y producto de la guerra terrorista contra Siria”, aseveró.

Por otra parte detalló que su homólogo ruso, Vladimir Putin, envió a Venezuela un grupo de asesores económicos los cuales quedaron “impresionados al ver al país de pie”.

“El presidente Vladímir Putin nos mandó a un grupo de asesores para que nos apoyaran en materia económica por una semana, y ellos quedaron impresionados al darse cuenta que Venezuela está de pie, no como lo asegura la estatal CNN. A nosotros nos quiere mucha gente en el mundo”, manifestó.

Asimismo apuntó que el grupo de economistas chinos que estuvieron en el país “salieron a la calle a ver la realidad y quedaron asombrados, porque vieron que no es la realidad que muestra CNN o la BBC (…) Los españoles me dijeron lo mismo, que esta no es la Venezuela que les venden en España”.

El Jefe de Estado precisó que “la vida nos dio la fortuna y privilegio de conocer a un Hugo Chávez. Compartir con ese gigante magnífico de la historia como lo fue Fidel Castro”.

Por último, cuestionó si el cono sur “tiene futuro con un Duque o un Macri al frente”, y concluyó que “estamos ante una inmenso confrontación geopolítica de modelos”.

