Maduro: Los diputados españoles son unos ridículos y unos bobos

Oleg Kostko / foto: @VTVcanal8 / 31 oct 2018.- El presidente Nicolás Maduro calificó como “ridículos y bobos” a los parlamentarios españoles que días atrás encabezados por el Partido Popular (PP) intentaron impulsar una resolución para calificarlo como un dictador.

“Ayer el PP no sé por qué razón impulsó una resolución en el congreso de España declarándome dictador, espero que me entreguen el certificado pronto (…) ridículos es lo que hay que decirle ¿qué más le puedo decir? ridículos, bobos, hay una palabra que le dicen mucho en Cuba come aguacate, es que es una estupidez”, expresó Maduro en declaraciones transmitidas por VTV.

A su juicio el parlamento español “Debe dedicarse el problema de los desahuciados en España, al problema de los desempleados que tienen el 25% de desempleados y un 55% de la juventud desempleada, un congreso debe dedicarse a los problemas de su país y no debe ponerse a debatir de Venezuela sin conocerla”, dijo.

Aseveró que llamarlo dictador es ofender a todos los venezolanos, por aceptar un gobierno opresor sin quejarse.

“Es una ofensa al pueblo venezolano llamar a Maduro dictador, es decir que ustedes están sometidos por una dictadora que ustedes son borregos de una dictadura, bueno allá ellos con sus cosas nosotros aquí con las nuestras”, puntualizó.

Situación internacional desfavorable

Previamente Maduro reconoció que se enfrenta en un momento difícil de su proyecto político ante la falta de aliados en la región.

“Hoy estamos en un momento delicado, con una correlación de fuerza regional no favorable, con un envalentonamiento del imperialismo norteamericano y de la fuerzas de la derecha que han venido con su proyecto de intolerancia ideológica política de acoso y de persecución (…) quieren aplicar con Venezuela lo que ha hecho la oligarquía colombiana durante más de cien años con los opositores y líderes populares: enjuiciarlos, perseguirlos, desaparecerlos y matarlos”, aseguró.

“Por eso es que apuntan contra Maduro todos los días, impresionante la obsesión de las clases dominantes, de la oligarquía, de la derecha, impresionante el miedo, el pavor que causamos en esa gente, impresionante el plan de persecución política diplomática, financiera contra nuestro país, no han podido ni podrán con la Venezuela bolivariana ni con nosotros allá ellos con su desesperación y su odio y nosotros con nuestro amor”, agregó.

Cargó contra los Gobiernos de Brasil y Paraguay, por impedir que los candidatos de izquierda compitan libremente por la presidencia.

“Ellos han hecho de todo, en Paraguay le prohibieron legalmente inscribir su candidatura a Fernando Lugo y si hubiera sido candidato hoy fuera presidente de Paraguay (…) en Brasil derrocaron a Dilma Rouseff impusieron una dictadura secuestraron a ese gran líder del Mundo Luiz Inacio Lula Da Silva, está secuestrado y no le permitieron hacer campaña porque le temían y su Lula hubiera sido candidato tengan la seguridad de que hubiera ganado las elecciones, así actúa la derecha”, argumentó.

Calificó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández como “ilegítimo” y lo responsabilizó de la situación actual de ese país.

“En Honduras robaron las elecciones, el candidato postulado por las fuerzas democráticas y progresistas iba punteando en las elecciones por varios puntos y a las dos de la mañana se cayó el sistema de conteo de votos y cuando lo volvieron a prender iba ganado el presidente ilegítimo de Honduras y miren el desastre que hay en Honduras”, enfatizó.

Lea más: Liberan a bomberos apresados por comparar con un burro al Jefe de estado

vaya al foro

Etiquetas: Brasil y Paraguay | Honduras | Maduro | Parlamento español | Venezuela