Maduro: Borges se dedica las 24 horas a captar y entrenar grupos para asesinarme

Jhoan Meléndez / 24 oct 2018.- El presidente Nicolás Maduro acusó este miércoles al expresidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, de dedicarse “las 24 horas a captar y entrenar grupos para intentar asesinarme”.

“Julio Borges, quien vive en una mansión en Bogotá, está al frente de un plan para matarme. Se dedica las 24 horas a captar y entrenar grupos para intentar asesinarme (…) Se dedica a ver a como me mata para generar un caos de intervención, buscar un militar que traicione su juramento chavista que se preste para alguna trastada”, aseguró.

Por otra parte, dijo que el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, tiene “una paranoia extremista contra Venezuela” y alertó “al mundo” sobre ello.

“Ayer Pence sobre la caravana de centroamericanos llegó a decir que estaba siendo financiada por Venezuela y por Nicolás Maduro (…) Lo que dijo Mike Pence, lo peligroso que eso significa para la seguridad mía y del país, si no lo dijera un extremista, diera hasta risa. Alerto al mundo sobre la paranoia extremista de Pence contra Venezuela”, manifestó en una transmisión del canal VTV.

Asimismo expresó que el Gobierno estadounidense “en cada uno de nuestros países promueve, alienta, apoya, el surgimiento de corrientes extremistas excluyentes que si pudieran tomar el poder político arrasarían con todo el mundo”.

Maduro precisó que están enfrentando “una campaña mundial brutal con la complicidad de los grandes medios de comunicación y que pretende presentar a Venezuela como una amenaza y como un país fallido. Pretenden repetir mil veces “Venezuela dictadura”, no les importa repetir mentiras”.

El Jefe de Estado apuntó que “cuando se unen estos factores donde acusan de dictadura y crisis humanitaria, pueden ser usados para justificar actos, como un golpe de estado o el asesinato del presidente”.

Por último detalló que ha sido subestimado al ser llamado “Maburro”. “Cuanto me han subestimado a mí. Se han referido a mí como el chófer de autobús, Madurito, Maburro me dicen (…) no es necesario estudiar en Harvard o ser un magnate para hacer grandes cosas”, concluyó.

