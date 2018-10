Lourdes Ramírez (Fapuv): Un profesor titular gana 3.171, ¿quién vive así?

Elías Rivas / foto: @primerapagina / 26 oct 2018.- La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, Lourdes Ramírez de Viloria, denunció este viernes el “irrespeto” que, a su juicio, comete el Gobierno nacional al crear una tabla salarial unilateral, violando así todo acuerdo plasmado en la convención colectiva.

“Ellos (Gobierno) decidieron hacer una tabla unilateral y enviarla a través de un instructivo, violando todos nuestros derechos. Un profesor titular debía estar ganando –si se aplicara el acta de la convención colectiva- un salario mínimo de 40 mil bolívares soberanos y lo que le pusieron fue 3.171 bolívares soberanos, quién vive con eso”, expresó la profesora en una entrevista ofrecida a Primera Página, transmitida por Globovisión.

“Ese es el profesor de mayor categoría, un profesor instructor está ganando alrededor de 2.500 bolívares soberanos”, agrega la docente universitaria.

Indicó que el Ministerio de Educación Universitaria solo está tomando en cuenta la prima por antigüedad, prima familiar, formación docente y profesionalización, “de resto las eliminaron todas; los aportes que se dan para caja de ahorro, seguro social, salud, prestaciones sociales, esto ha empobrecido más a los trabajadores”, comentó.

A juicio de Lourdes Ramírez, el gobierno de Nicolás Maduro tiene toda la intención de “perjudicar la educación”, así lo dijo expresamente durante el programa.

“La educación de este país ha sufrido un daño irreversible en todos los niveles, desde la primaria hasta la universitaria y eso será irrecuperable. Las condiciones salariales, laborales, académicas, todo eso se perdió, porque el gobierno no ofrece los recursos para mantener y recuperar las plantas físicas, por ejemplo, apenas y alcanza para cubrir salarios y otros beneficios. El sector estudiantil, gravemente afectado, apenas sobrevive con una beca de 4 bolívares soberanos”.

Deserción

La docente universitaria también ofreció cifras de deserción universitaria, tanto de docentes como estudiantes, números que ve con total preocupación.

“Entre 20 % y 40 % ha sido la deserción de profesores afectando las universidades más grandes como la UCV, Universidad del Zulia, ULA, entre otras, pero también es dramática la deserción estudiantil. Ahora como el gobierno ha violentado la autonomía universitaria, sobre todo en la asignación de cupos, de 400 estudiantes que se asignan por la opsu, se inscriben de 20 a 30, eso da tristeza”.

Recalcó que en la Universidad del Zulia, por ejemplo, son los propios alumnos quienes están limpiando y manteniendo las instalaciones, para poder recibir clases, en vista que dichas funciones no se están cumpliendo ante la falta de herramientas para su realización.

“No aceptaremos petro”

La docente universitaria dejó bastante claro durante la entrevista que desde la federación rechazan toda intención del Gobierno de entregar petro o certificados de lingoticos como aguinaldos o utilidades, “nosotros no vamos a aceptar ningún papelito o una supuesta moneda que no conoce nadie, con eso no vamos a resolver nada”, sentenció.

Anunció que la protesta universitaria continuará de manera interdiaria, por ahora, sin afectar la casa universitaria y las actividades académicas de los estudiantes, sin embargo, no descartan todas las estrategias posibles para ser escuchados, ante las “tácticas dilatorias” que, según dijo, maneja el Ministerio para ofrecer respuestas a sus reclamos.

Antes de concluir la entrevista, Lourdes Ramírez envió un mensaje al presidente Nicolás Maduro.

“Señor presidente, los únicos gobiernos que violentan la constitución son los gobiernos totalitarios, como a usted no le gusta ser considerado así, entonces restituya el derecho de los trabajadores, ayer (jueves) vio una demostración de cómo todos estamos afectados: trabajadores de Cantv, Ipostel, Cancillería, Pdvsa, a todos les está pasando por encima sin ninguna autorización de las bases, los profesores universitarios estamos dispuestos a defender nuestros derechos laborales”, concluyó.

