Lorent Saleh: En Venezuela hay un “estado de terror”

Emilys Sarache / 24 oct 2018.-Lorent Saleh, expreso político, afirmó este miércoles que más de uno quiere volver a Venezuela para seguir luchando por los DDHH.



“En Venezuela hay más de 400 presos políticos, en Venezuela se tortura a las personas (…) Al concejal Fernando Albán lo lanzaron del piso 10. Hay una realidad bien difícil en Venezuela, que se sabe muchas cosas, pero la mayoría no porque no hay prensa libre no hay medios de comunicación libres en mi país”, manifestó Saleh durante el programa Más de Uno por Madrid en la Onda.

Asimismo, explicó que “la gente está muriendo de hambre en Venezuela, no es un drama es bastante serio, no hay medicinas no hay servicios sanitarios, todo está colapsado. Pero además, hay un estado de terror, en Venezuela se vive un terrorismo de estado y esta cúpula se mantiene en el poder a través del miedo, del pánico de la violencia (…) El régimen de Venezuela no tiene 2 años, tiene 20 años y muchas de las armas que usaron para reprimirnos, para asesinarnos se la vendieron gobiernos democráticos. Y eso debe llamarnos a la reflexión porque que en pleno 2018 se torture a la gente como se tortura a Venezuela es algo inaceptable, no podemos dejar que eso siga avanzando como si nada”.

“No hay mejor manera de entender la libertad al menos de la que te la quiten, no hay mejor manera de valorar a la familia al menos que te la quiten”, acotó.

Por último, señaló que “completamente libre no me siento, mi celda no quedó vacía ahí hay personas inocentes, hay personas que están sufriendo que no deben estar presas. Yo estoy dedicado completamente a los Derechos Humanos frente a esta dictadura de Venezuela hoy y frente a los gobiernos que vengan. Yo me veo es luchando por Venezuela, yo quiero regresar a mi país”.

Etiquetas: Lorent Saleh | Venezuela