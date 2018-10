Lorent Saleh a El Mundo: El Nobel Juan Manuel Santos me entregó a Nicolás Maduro

ND / 28 oct 2018.- El ex preso político Lorent Saleh cuenta, en una larga entrevista concedida a El Mundo de España, detalles de las torturas a las que fue sometido en La Tumba, ubicada cinco pisos bajo tierra en la sede del Sebín en Plaza Venezuela. “Un lugar sofisticado, moderno. Muy moderno”.

“Te rodean las muñecas de tirro -papel periódico con cinta adhesiva- para que las esposas no dejen marca. Lo mismo en la cabeza. Y esto en mi caso. Se cuidaban de no dejar huella. Buscaban métodos alternativos a la violencia a palos, porque no les convenía”.

También se refiere a por qué el expresidente colombiano Juan Manuel Santos lo entregó al presidente Nicolás Maduro. “Primero, porque yo llevaba tiempo denunciando su complicidad con la dictadura… Santos necesitaba complacer a Maduro, que además lo tenía bajo chantaje a través de la guerrilla. Las FARC, el ELN y los grupos narcoterroristas con los que Santos buscaba un acuerdo forman parte del régimen venezolano. Maduro tenía la capacidad de tumbar el proceso de paz”.

Saleh fue preguntado por los intentos de suicidio. “Lo intenté cuatro veces. Pero ahí entró en juego algo distinto. Llevaba más de un año en La Tumba. Sabía que el régimen no iba a soltarme y que yo no iba a ceder. Y tomé una decisión: mis carceleros ya no dormirían tranquilos; no verían relajadamente la televisión mientras yo estuviera ahí. Y así lo anuncié: “Yo estoy dispuesto a matarme. Y si me mato ustedes van a ir presos. Y a sus jefes les dará igual. Los sacrificarán como insectos”. No era un: “¡Oh, ah, quiero morirme!”.

Esta entrevista es publicada un día después del rumor – que no ha sido desmentido por las autoridades – sobre la salida del general Gustavo González López del Sebín.

