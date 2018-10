Lorent Saleh: Me sacaron de Venezuela, pero sé que voy a regresar

Luis Sequera / 23 oct 2018.- El activista por los Derechos Humanos y ex preso político, Lorent Saleh, brindó una rueda de prensa desde Madrid, España, en la que manifestó sentirse “rejuvenecido” por poder hablar nuevamente con la prensa, luego de estar cuatro años recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), El Helicoide.

“Esto es como algo surreal que uno no termina de creerse, estar aquí junto a los periodista y mi mama, por eso el doy la gracia a ustedes los periodistas, sino hubiese sido por su labor yo no estuviera aquí (…) También quiero agradecerle al gobierno de España por las gestiones que hizo. Quiero decirles que me he sentido en casa, el pueblo español ha sido solidario con Venezuela”, expresó.

En este sentido, señaló que durante su condena la incertidumbre y la zozobra fue la peor tortura psicológica a la que estaba sometido.

“Es muy difícil pasar los días sin ver una solución. El problema es que no sabes cuándo vas a salir ni cómo (condiciones) y eso sí es una tortura psicológica. Pasan muchas cosas por la cabeza y te llegas a cuestionar, pero hay una voluntad de salir victorioso y agarrarse de ese deseo de salir”, aseveró.

Y siguió: “Hay cosas que no son necesarias contar. Físicamente me golpearon en repetidas ocasiones pero las heridas emocionales son más graves”.

Denunció que en Venezuela hay un “estado de terror, hay una política dedicada aterrorizar a la sociedad civil”.

“El terrorismo de estado es un hecho que ocurre en Venezuela y, todo los medios para generar pánico en la sociedad, los usan para quedarse en el poder”, enfatizó.

El ex preso político expresó que abandonó el país involuntariamente, pero mantiene el optimismo de regresar junto a miles de venezolanos que han emigrado por razones política y económica.“Me sacaron de Venezuela, pero sé que voy a regresar, y no seré yo solo, seremos miles que vamos a regresar a nuestra tierra”, puntualizó.

Con relación a la muerte del concejal Fernando Albán aseguró que “durante los 4 años que pase en el Sebin, puedo decirles que Albán no ha sido la única persona fallecida bajo custodia”.

