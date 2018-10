Lorent Saleh y su madre se reencuentran en España

View this post on Instagram

Finalmente mi madre y mi novia pudieron salir de Caracas, ya están fuera de peligro y están rumbo a Madrid. La ultima vez que pudimos estar en familia, juntos y en libertad, fue en el 2012, en Valencia, Carabobo. Desde hace mucho que esperamos este momento, tengo infinitas ganas de abrazarlas con fuerza y amor, de sentir que están seguras. Gracias a todos por sus buenos deseos. ¡Gracias!