Ledezma, tras detención de su yerno: Va a prevalecer la verdad

Emilys Sarache / Yale Zavala / video: @EVTVMiami / 18 oct 2018.- El exalcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, precisó este jueves que existe una investigación sobre el caso de su yerno, el argentino Luis Fernando Vuteff García, y que no realizará señalamientos anticipados.

Ante la pregunta del periodista Leopoldo Castillo sobre el caso de Vuteff en el programa La Mañana, que transmite EVTV Miami, Ledezma dijo: “Voy a responder viendo la cámara, viéndole los ojos a la ciudadanía que me ha visto luchar por muchos años. Tengo 63 años de los cuales, por lo menos cincuenta, han sido dedicados a la lucha política (…) Desde que estoy en e exilio no he hecho otra cosa que asumir todas esta agenda, para más sanciones, nos hemos atrevido a plantear, junto con otros ciudadanos, la activación del principio de intervención humanitaria”.

Y siguió: “Por supuesto que eso me lo cobran, eso me lo facturan. Nos negamos a participar en un fraude dialoguista. Nos negamos a participar en procesos electorales fraudulentos. Tenemos una lucha con distintos factores de Venezuela”.

Aseguró, entonces, que está en curso una investigación. “Yo no voy a hacer señalamientos anticipados. Dios se encargará de colocar en la cima de nuestro cielo la verdad, y estoy seguro que va a prevalecer la verdad. La gente debe tener absoluta seguridad de que este que está aquí no tiene ninguna mancha, ni en el alma ni en la conciencia, porque no estoy involucrado en nada que pueda abochornar (a Venezuela)”.

“Me están cobrando lo de Puerto Rico. Me están cobrando lo del viaje a Canadá para ir a buscar el apoyo. Me están cobrando toda la lucha que estamos dando”, puntualizó.

El miércoles 17 de octubre Luis Fernando Vuteff García fue detenido en España durante la “Operación Carabela”, por estar implicado en blanquear capitales provenientes de “la corrupción en Venezuela”, según informó el La Tabla.

“El argentino es el administrador de la gestora de capitales Columbus One, que proveía servicios de blanqueo de capitales a exfuncionarios y contratistas de Pdvsa desde España a través de inversiones inmobiliarias y hoteleras”, indicó el medio.

Lea más: La Tabla: Detenido yerno de Ledezma por blanquear capitales en Venezuela

vaya al foro

Etiquetas: Ledezma | Luis Fernando Vuteff García