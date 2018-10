Ledezma, a la FANB: Por favor, hagan algo por Venezuela

Emilys Sarache / 19 oct 2018.- Antonio Ledezma, exalcalde Metropolitano, pidió este viernes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que actúen ante la situación que se vive en Venezuela.



“En todos los recorridos que he hecho por el mundo cuando hablo con jefes de Gobiernos, con parlamentarios, con líderes de cualquier ámbito me preguntan cómo es posible que un tiranos como Nicolás Maduro que ha destrozado a Venezuela se mantenga en el poder, no hay duda que hay una camarilla una elite militar corrompida”, manifestó durante un video por Twitter.

Asimismo precisó que “hago un llamado a la Fuerza Armada Nacional, porque yo sé que en la mayoría de los oficiales, en los militares hay una angustia una preocupación por Venezuela. Reivindiquen el prestigio de la Fuerza Armada Nacional, laven las banderas del ejército, de la armada, de la aviación y de la Guardia Nacional”.

Y remató: “hagan un acto de desagravio a ese pueblo martirizado, Venezuela espera que la FAN cumpla su papel histórico para honrar la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar”.

.@alcaldeledezma: Mensaje a los militares venezolanos sobre lo que me preguntan en todo el mundo sobre ¿por qué a Maduro lo sostienen en el poder en medio de esa tragedia que ha ocasionado en Venezuela? #19Oct #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/8VdvOeUxhv — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 19 de octubre de 2018

