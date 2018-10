Juan Pablo Guanipa: Este es el régimen de la muerte

Yalezsa Zavala / 17 oct 2018.- El diputado Juan Pablo Guanipa reiteró este miércoles que el concejal Fernando Albán fue asesinado y aseguró, además, que fuentes internas del Sebin señalan que “hubo tres tipos de tortura” en su contra.

“El caso de Fernando Albán, definitivamente, deja al descubierto a un régimen que ha decidido la represión como mecanismo para mantenerse en el poder. Es la fuerza bruta. Como yo no puedo respetar la Constitución, no puedo respetar la separación de poderes, no puedo respetar la Asamblea Nacional, no respeto el Estado de Derecho, no respeto nada, y quiero mantenerme en el poder; entonces utilizo la represión, la posibilidad de amedrentar a la gente para que entonces la gente sienta que tiene que asumir, a la fuerza, lo que está sucediendo en el país”, dijo en Primera Página, por Globovisión.

Y siguió: “Nosotros tenemos información, evidentemente que no podemos decir cuál es la fuente, pero tenemos que saberlo que viene de allá dentro (del Sebin), de que hubo tres tipos de tortura que hicieron en su contra, que lamentablemente se murió en el ejercicio de esas torturas y su cuerpo inerte lo lanzaron desde el décimo piso (del Sebin) de Plaza Venezuela”.

A su juicio, “eso es dantesco, eso es impresionante, eso es diabólico. Cómo pude pasar eso con una persona cuyo único delito fue irse a reunir con Julio Borges y asistir a algunas reuniones en el marco de la Asamblea Anual de las Naciones Unidas”, puntualizó.

Recordó que “son centenares de casos de gente que ha muerto por salir a protestar, o de gente que ha muerto porque no tiene alimentación o porque está en manos de la inseguridad o porque no tiene medicinas para tratar cualquier enfermedad”.

“Es decir, este es el régimen de la muerte. Piensan que a través de la muerte y de la represión puede mantenerse en el poder”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: AN | Fernando Albán | Juan Pablo Guanipa