Juan Barreto: No me siento aludido por los descalificativos de Maduro

Elías Rivas / foto: @primerapagina / 25 oct 2018.- El dirigente del partido Redes, Juan Barreto, dijo este jueves no sentirse aludido por los comentarios del presidente Nicolás Maduro, quien asegura que “las peores caras de la corrupción se hacen llamar ‘chavismo originario’.

“Yo vivo en un barrio, mi vida es austera. Vivo de ser profesor universitario. En todo caso, mi vida ha sido revisada mil veces y he sacado 20 de 20. Las veces que he sido evaluado he logrado mostrar mi solvencia moral”, expresó Barreto en el programa Primera Página, transmitido por Globovisión.

Recalcó que no es la vía de la descalificación y el odio, por donde deben ir “los tiros de la política”.

“Diosdado Cabello llamó a dialogar a todos los que se sientan chavistas, más allá de las críticas, y con razón o sin ella, hay que hacer eco de ese llamado”, acotó Barreto.

Calificó como un mecanismo de defensa y un chantaje las palabras de Maduro. “Nosotros cuando votamos y elegimos a un candidato lo hacemos por una promesa electoral, no por simpatía o belleza, uno vota por un programa de gobierno y se espera que se cumplan, eso de lealtad irracional tiene un tufo religioso y eso no es democracia”.

Y remató: “que un gobernante pida lealtad, eso lo puede hacer a su equipo, pero no a un pueblo. Al pueblo debe pedirle contraloría, espíritu crítico. Cuando se le dice traidor a alguien por no estar de acuerdo con su opinión, simplemente lo está chantajeando”.

Etiquetas: Chavismo Originario | Juan Barreto | Nicolás Maduro | Redes