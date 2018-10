Josep Borrell: Hasta el 10 de enero dura la legitimidad a Maduro

Jhoan Meléndez / 17 oct 2018.- El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, precisó este miércoles que al presidente Nicolás Maduro le durará la legitimidad hasta el 10 de enero, pues afirma que desde esa fecha comienza un mandato “en base a unas elecciones que no reconocemos”.

“Maduro ahora y hasta el 10 de enero tiene la legitimidad de unas elecciones que nosotros reconocemos, pero el 10 de enero se le acaba ese mandato, y empieza un mandato en base a unas elecciones que no reconocemos. Nosotros no reconocemos gobiernos, reconocemos Estados. Pero sí, hay un problema político, porque este señor a partir del 10 de enero no es un representante político. Pero, ¿cuál es la solución? ¿esperar a que el Gobierno caiga?”, argumentó Borrell en una entrevista a Okdiario.

Borrell manifestó que ante esto no hay optimismo pues la oposición “pide elecciones inmediatas y no creo que eso suceda”.

“El Gobierno venezolano tiene 8.000 millones de dólares en caja gracias al precio del petróleo. Todo ese dinero lo tiene para repartir. Las sanciones impuestas por EEUU les hacen mucho daño, pero siguen teniendo eso”, puntualizó.

