José Guerra: ¿En que cabeza cabe eliminar Pdvsa y crear una nueva compañía?

Oleg Kostko / 24 oct 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, José Guerra rechazó este martes una propuesta realizada por el constituyentista Davis Paravisini de eliminar Pdvsa y crear una nueva empresa petrolera nacional para no pagar las deudas que ésta tiene, de acuerdo a lo reseñado por la agencia internacional Argus.

“¿En qué cabeza cabe que tu llegues y digas señores declaro a Pdvsa en quiebra, creo una nueva corporación petrolera, le cambio el nombre, me quedo con los activos y los pasivos los tiro a la basura?, por favor hay que pensar las cosas antes de decirlas”. Dijo también que “si tú piensas que el acreedor se va a quedar con el bono que no te puede cobrar a ti y no va a ir contra los activos de Citgo y Pdvsa esos activos los van a perseguir donde se metan y como se disfracen”, expresó Guerra en el programa Con Todo y Penzini.

El parlamentario y también economista detalló también que “liquidar Pdvsa significa otras cosas, tendría que cambiarse la constitución, la ley orgánica de hidrocarburos, y si lo hace la Asamblea Nacional Constituyente eso será peor porque no lo va a reconocer nadie en el mundo”, vaticinó.

“Lo que yo entiendo que está pasando es que como se dieron cuenta de que quebraron Pdvsa, ellos mismos, Pdvsa no se quebró sola, incluyendo al constituyente que propuso eso por su silencio y su complicidad, porque él era empleado de Pdvsa y contribuyo a la quiebra, ¿y ahora que hacemos con este animal muerto? Una cosa ingeniosa pensó él, creamos una nueva compañía le quitamos el nombre le dan los pozos la reserva los taladros la infraestructura y la deuda la tiramos a la basura, de verdad yo no había visto una idea tan mal concebida sin ningún sentido como esto que se ha propuesto”, agregó.

Por último, indicó que dicha propuesta es la causante que el valor de los bonos de la deuda de Pdvsa se desplomaran en el mercado internacional. “Lo que provocó fue que los bonos se desplomaran hoy y aquellos que confiaron en Venezuela y financiaron a Pdvsa ahora están arruinados”.

Lea más: Denuncian que gestión de Galindo estuvo llena de irregularidades

vaya al foro

Etiquetas: CVE | José Guerra | Pdvsa | Venezuela