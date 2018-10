La juramentación de Maduro

“Si me engañas una vez, tuya es la culpa; si me engañas dos, es mía” Anaxágoras (500 a.C. – 428 a.C.) Filósofo griego

El régimen cuando tiene la soga al cuello apela al diálogo. Un sector de la oposición se presta a la jugada, lo bajan del cadalso y una vez librado del peligro, les propina un punta pie, por dónde la espalda pierde su santo nombre y no sólo vuelve a sus andanzas, sino que profundiza su proceso dictatorial y destructor de la patria. Es practica reiterativa.

Y, digo esto, porque el régimen busca afanosamente que Maduro, el 10 de enero del 2019, se juramente ante la legítima Asamblea Nacional, lo que le daría legitimidad y reconocimiento a su “elección” del 20 de mayo ¿Habrá quiénes se presten a semejante y aberrante jugada? Pareciera que no. Empero, hay un coro de voces en un sector de la oposición que justifican el diálogo con el régimen con ese fin, sin medir las consecuencias para la democracia. No cuidan la credibilidad. Es incomprensible.

No se participó el 20 de mayo en lo que se consideró una pantomima electoral, los que participaron pese a las advertencias, luego salieron ridículamente cantando fraude. Todo fue un simulacro de mal gusto y peor factura. La comunidad internacional no reconoció, ni reconoce la legitimidad originada de esa pantomima, entonces, mal se podría, aceptar que Maduro se juramente en la legítima Asamblea Nacional. Es un Presidente ilegítimo. Punto ¡Por favor! No es capricho, es respeto por las instituciones y la voluntad popular.

Los que propician el diálogo en la oposición buscan que los engañen otra vez ¿Hay algo oculto pero que el pueblo, con sobradas razones, sospecha? Vuela la imaginación.

Todos estamos convencidos de que la única forma y manera de superar la crisis y enderezar el rumbo del país es cambiando el régimen de Maduro, entonces, el único punto para un diálogo con el oficialismo, a mi humilde entender, sería para facilitar la salida ordenada y democrática del régimen ¿Es ese el punto de la agenda del diálogo? Me temo que no y si es, todos estaríamos de acuerdo, obviamente, fijando tiempos y lapsos, que no dejen margen para que el régimen gane tiempo. Lo otro es volver a frustrar las esperanzas del pueblo y dejaría en entredicho la honestidad de los dialogantes. Una fatalidad.

Nunca olvidéis, el pueblo sabe más que corocoro frito.

