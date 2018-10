El derecho a dialogar

“Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz” Benito Pablo Juárez García (1806 – 1872) Abogado y político mexicano

Una de las grandes fortalezas se la sociedad democrática es su diversidad. No hay pensamientos únicos como en el oficialismo. La unidad se logra en la diversidad. En lo único donde la coincidencia es inequívoca, es que para superar la pavorosa crisis que vive el país, hay que cambiar el régimen y toda su estructura perversa. En el cómo las opiniones son múltiples y, más que una división, es un signo de madurez política y pluralidad democrática. No excluyamos el debate.

¿Cómo buscamos, aceleramos facilitamos la salida del régimen? No hay puntos de coincidencia. Unos piensan y, actúan en consecuencia, es participando en todos los eventos electorales que convoque el régimen sin que se respeten reglas claras, limpias y transparentes ¿Importan los resultados? Pareciera que no. Una vez finalizado el proceso, dicen que los robaron, pero están listos para volver a participar o mejor dejar que los vuelvan a robar. Nadie les discute esa vocación suicida. Es un derecho y se les respeta.

Hay quienes piensan que hay que volver a sentarse a dialogar con el régimen, no importando las veces que han sido burlados en su buena fe. Y tienen argumentos muy valederos. Hasta en las peores guerras hubo diálogo. En las más cruentas dictaduras hubo necesidad de sentarse a negociar la salida de los dictadores. Eso es verdad. También es cierto que hay que tener sentido de la oportunidad, establecer una agenda previa con observadores internacionales que garanticen el respeto de los acuerdos. Diálogo con resultados tiene que ser el objetivo. Lo otro es pantomima.

En todos esos tableros ha jugado la oposición venezolana. El régimen burla los acuerdos, monta una campaña de desprestigio contra la oposición y hasta persigue a los que de buena fe participaron en los diálogos ¿Hay que volver a dialogar? Obviamente que sí ¿Cuándo? Allí está el detalle, entendiendo que el único punto susceptible de diálogo es facilitar la salida del dictador y su camarilla como vía para superar la pavorosa crisis que sufre el país. No hay otra cosa que se puede dialogar con un régimen que no cambia ni cambiará. Hay que cambiarlo. Punto.

El o los que quieran participar en otro tipo de diálogo con el régimen están en su derecho. No busquen excusas, diciendo que los que no se prestan a más pantomimas del régimen, los chantajean. Están en su derecho a dialogar. Nadie se lo prohíbe o niega. Los que creen que el único punto a dialogar es facilitar la salida ordenada y pacíficamente del régimen, también, están en su derecho. Ese es el debate democrático. El líder debe orientar y convencer. Échenle ganas y no busquen excusas. Lo que está en juego es muy importante.

Los días por venir y el tren de la historia recogerá en sus páginas quien o quienes tuvieron razón a tiempo. Nunca olvidéis: el que juega con candela corre el riesgo de quemarse o al menos de salir chamuscado ¿Ese es el miedo? El que tiene miedo no puede dialogar con posibilidades de éxito ¿O sí? Amanecerá y veremos.

