Jorge Roig: Rodríguez Zapatero está “rayado”

Jhoan Meléndez / 29 oct 2018.- El expresidente de Fedecamaras, Jorge Roig, expresó este lunes que no está dispuesto a darle la “bienvenida” al exmandatario español, José Luis Rodríguez Zapatero, debido a que este “no es un negociador creíble”.

“Yo no le doy la bienvenida al señor Zapatero porque no es un negociador creíble (…) Él esta muy “quemado y rayado”. Él puede seguir con sus intereses pero yo no creo que sea un negociador creíble, y no creo que la oposición vaya permitir que sea un negociador para el país”, manifestó en el programa Con todo y Penzini de Globovisión.

Roig considera que no se puede “satanizar ni el diálogo ni la negociación”. “Venezuela necesita que todos sus sectores políticos tengan negociación (…) Lo que no se puede seguir es negociando sin tener una agenda fija”, apuntó.

Por otra parte indicó que debido a la reforma tributaria, las empresas corren más peligro de quedarse sin el flujo de caja.

“Lo más preocupante para el empresario ahora, mucho más allá de los salarios, es la reforma tributaria que nos metieron escondida. La reforma tributaria es una reforma salvaje. Hoy en día las empresas tienen mucho más peligro de quedarse sin el flujo de caja por esta reforma, que por el pago de salarios”, aseveró.

Igualmente aseguró que esto se debe a que los empresarios “tienen que declarar todas las semanas el 1% del ingreso total que tuvieron en sus ventas, y eso está dejando prácticamente sin flujo de caja a las empresas, y las personas al parecer no han notado que este es el problema de fondo”.

Sobre el triunfo de Jair Bolsonaro en Brasil, cree que este se alza con la presidencia en parte por “un tema de corrupción, y ese es un tema que normalmente pasa por debajo de la mesa en Venezuela, pero en el mundo es importante. Los gobiernos cambian en el mundo muchas veces es por corrupción, porque la gente se cansa de que le estén robando su dinero”.

Por último acotó que “si en Venezuela cambiáramos de Gobierno simplemente por corrupción, habría un cambio grande desde hace rato. Aquí lamentablemente estamos minimizando a la corrupción”.

Etiquetas: flujo de caja | Jair Bolsonaro | reforma tributaria | Rodríguez Zapatero