Joel García: Requesens fue presentado ante un tribunal “ilegal”

Emilys Sarache / 29 oct 2018.- Joel García, abogado de Juan Rquesens denunció este lunes que el diputado fue presentado en un tribunal “falsamente constituido y en consecuencia “es ilegal”.



“Juan Requesens fue presentando ante un tribunal entre comillas de excepción fabricado para él, y además había una tercera persona que la defensa se entera el día de hoy que era la pareja, el conyugue de la juez dentro de la audiencia de presentación. Es decir, a Juan Requesens se le está juzgando por un tribunal excepcional y no por el juez natural como un tribunal debe ser. Tenemos una usurpación de funciones en la persona que dice ser el abogado. Aquí tenemos la respuesta del Instituto Nacional de Previsión de abogados donde nos dice que esa persona no aparece registrada. Saben ustedes que lo que establece el artículo 105 constitucional, nuestra profesión de abogados debe ser colegiada igualmente lo establece la Ley de abogados. Todos los abogados para ejercer la función de abogados deben estar inscritos en la Institución de Previsión Social del Abogado, esta persona no está inscrita en ese colegio en consecuencia no es abogado”.

Asimismo, García explicó que “no fue privado por un tribunal, sino por una reunión familiar que se encontraba en ese momento”.

“Igualmente hago un llamado a los fiscales del Ministerio Público que estaban presentes ahí, ellos son testigos de que ese persona condujo la audiencia y esa persona no es abogado. Entonces a Farik Mora y a Dinora Bustamante fiscales nacionales que manejan el caso del magnicidio no se hagan cómplices de ello, si no representan la legalidad no merecen ser fiscales del MP”, finalizó.

Etiquetas: Joel García | Juan Rquesens