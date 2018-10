Joel García: Exigimos que venga una comisión internacional porque Fernando Albán no se suicidó

Emilys Sarache / 26 oct 2018.- El abogado Joel García manifestó este viernes que la muerte del concejal Fernando Albán no fue un suicidio y precisó que lo más sano para el Estado y para la familia de éste, es que venga una comisión internacional que de forma imparcial dictamine qué sucedió.



“El equipo que representa la familia Albán entre esos me encuentro yo, pudimos acceder a las actas de la averiguación que por suicidio Tarek William Saab estableció y una vez que nosotros revisamos esos 182 folios que conforman ese expediente, lo leímos minuciosamente, tomamos nota de cada uno de los folios que estaban allí les puedo decir hoy que Fernando Albán no se suicidó. Entonces ante esta duda, esta oscura investigación lo más sano tanto para el Estado y para la familia de Albán y para nosotros es que venga una comisión internacional, que de forma imparcial dictamine qué sucedió. Si esa comisión nos establece que hubo tal suicidio tenemos que aceptarlo, pero si no lo hubo el Gobierno venezolano tiene que aceptarlo también y los responsables tienen que pagar por este hecho”, manifestó García durante el programa Noticias en Vivo por TVvenezuela.tv.

Asimismo, señaló que “el Fiscal General se ha pronunciado en varias oportunidades, incluso amenazando, de que los que sigan diciendo que Fernando Albán no se suicidó, va a ser objeto de una investigación penal y en consecuencia de sanciones. En mi caso yo soy representante de la familia Albán y no me voy a callar, es decir, si él me quiere callar si él me quiere abrir una investigación, si me quiere llevar a la cárcel lo tendrá que hacer porque mi formación profesional es de abogado y lo que busca un proceso penal es la búsqueda de la verdad y esa verdad la voy a decir aquí y donde sea”.

Y siguió: “Tengo entendido y por muy buena fuente que tengo prohibición de salida del país y mi pasaporte fue anulado, estoy corroborando esa información con el Saime, pero no voy abandonar a la familia Albán ni a mis clientes”.

Por último, indicó que “Fernando Albán pudo haber muerto de otra causa, pero ese suicidio yo no lo creo y después diré los motivos por los cuales no lo creo (…) Yo le solicito al Fiscal General si él quiere ser transparente, si él quiere guardar su reputación permita que esa comisión venga a hacer las averiguaciones sobre lo que sucedió con Albán”.

