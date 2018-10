Jesús Medina: El Gobierno me considera una amenaza “porque digo la verdad”

Oleg Kostko / 23 oct 2018.- El reportero gráfico, Jesús Medina emplazó este martes a las organizaciones internacionales de Derechos Humanos que no olviden su caso ya que aseguró que el Gobierno venezolano lo considera una amenaza “porque digo la verdad”.

“Las organizaciones mundiales encargadas de velar por los derechos humanos les pido que pongan los ojos en mi caso, ya que el mismo Gobierno dice que soy una amenaza para ellos porque digo la verdad”, expresó Medina a través de una carta publicada por sus familiares en su cuenta de Twitter.

Medina invito a todos los trabajadores y dueños de medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales a “unirse en una sola voz para que no tengan miedo porque informar es un delito pero tratar de censurarnos si lo es”, además de que no dejen de hacerle un seguimiento a su caso “debido a la censura que quieren implementar los que hoy gobiernan, mi libertad depende de ustedes, si yo estando preso e incomunicado no he bajado ni la moral ni mi frente ustedes tampoco deben hacerlo”.

Medina admitió que “aquí en Ramo Verde, la administración que es nueva ya que la dirige el Ejército, me ha respetado mis derechos y en ningún momento me los ha violentado, repito ¡solo en Ramo Verde!”, No obstante dijo temer por su vida sin importar el sitio donde esté recluido. “En cualquier cárcel, prisión o centro de detención en Venezuela mi vida corre peligro debido a la cantidad de personas y casos que yo he denunciado”.

El reportero exigió en la misiva que se le respete el debido proceso. “Me detuvo el Sebin y se allanó la residencia donde me quedaba sin ninguna orden de un tribunal”, denunció también que “en el momento en el que me detiene el Sebin, o mejor dicho ¡rateros!, me robaron mis prendas y no las pusieron en la cadena de custodia”.

¡ATENCIÓN! RT y difusión masiva. Jesús Medina Ezaine, envió una carta al país para que se publique hoy día de su cumpleaños.. pic.twitter.com/fpcLcyzaVX — Jesus Medina Ezaine (@jesusmedinae) 23 de octubre de 2018

Etiquetas: Jesús Medina | presos políticos | Ramo Verde | Venezuela