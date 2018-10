Anuncian liberación de Lorent Saleh

ND / 12 oct 2018 / act: 5:30 p.m.– A través de la red social Twitter dirigentes políticos y activistas informaron que Lorent Saleh será liberado tras haber permanecido cuatro años prisionero dentro de las instalaciones del Sebin en El Helicoide.

“Excarcelan a nuestro hermano de lucha Lorent Saleh Gracias a Dios y a la Virgen por esta bendición. Ya pronto estará junto a su madre de quién jamás debió ser separado”, anunció el diputado Renzo Prieto a través de su cuenta de Twitter.

La supuesta liberación de Saleh fue también informada por el dirigente político en el exilio, Villca Fernández. “Excarcelado Lorent Saleh hace unos minutos, gracias Dios. Seguimos luchando por todos los demás presos políticos y por Venezuela”, dijo.

“Liberado Lorent Saleh , enhorabuena por sus mamá quien no dejó de luchar un minuto ante el horror vivido por su hijo. Fuerza Yamile Saleh”, aseguró Eliecer Jiménez en la referida red social. Asimismo se ha informado que el joven recibiría un beneficio de casa por cárcel.

“El joven Lorent Saleh ya se encuentra fuera de su celda en el Sebin del Helicoide a la espera de medida cautelar de casa por cárcel”, escribió la comunicadora Mildred Manrique. Al respecto su abogada Theresly Malavé indicó en declaraciones dadas a NTN24 que tienen información de que Saleh si podría ser liberado.

“Tenemos la información de que sí, de que es un hecho, de que ya recogió sus cosas, haciendo los controles internos. Estamos a la espera de él”, dijo.

La supuesta liberación de Lorent Saleh se produciría a cinco días de la muerte del concejal por el municipio Libertador del partido Primero Justicia, Fernando Albán cuando se encontraba detenido en la sede del Sebin ubicada en Plaza Venezuela, quien de acuerdo a versiones gubernamentales se habría suicidado lanzándose de una ventana.

El suceso generó mayor suspicacias luego de que fiscal designado por la ANC, Tareck William Saab se contradijera este miércoles sobre el lugar desde donde según él Albán se lanzó hacia el vacío, ya que en un principio había dicho que saltó desde la ventana de un baño y posteriormente aseveró que lo hizo desde una ventana de una sala de espera negando totalmente su primera versión, pese a las declaraciones grabadas en video.

La madre del detenido, Yamile Saleh indicó en una entrevista concedida para El Nacional frente al Helicoide que la información “es un rumor; sin embargo, yo tengo que ver a mi hijo”. Dijo también a las 5:30 p.m. que hasta el momento “el gobierno no me ha llamado no tengo ninguna noticia pero el rumor es fuerte de que a Lorent lo van a dar en libertad (…) no me quiero mover de aqui porque me imagino de aquí es que tiene que salir y confiando en Dios de que si le van a dar la libertad, son cuatro años y un mes en que han tenido en secuestro a mi hijo.”

Hasta el momento de la actualización d eesta nota (5:30 p.m.) ninguna autoridad gubernamental ha confirmado la liberación de Saleh ni tampoco se ha visto señal de éste saliendo de las instalaciones del Helicoide.

