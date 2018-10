Henri Falcón desmiente diálogo con Rodríguez Zapatero

Yalezsa Zavala / 12 oct 2018.- El exgobernador del estado Lara y dirigente de Avanzada Progresista, Henri Falcón, negó los rumores que circularon sobre su intención de impulsar un diálogo con el exjefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.

A través de su cuenta en Twitter Falcón respondió a los titulares de algunos medios que difundieron la noticia, acusándolos de generar zozobra. “¡Totalmente FALSO! Siguen orquestando campañas y alimentando rumores que solo le hacen daño al país en momentos de tanta tensión y zozobra”, escribió mencionando una noticia de El Nacional.

El medio aseguró, según una fuente que no identificó, que “Falcón tratará de involucrar a la mayor cantidad de partidos opositores posibles, excepto Voluntad Popular, Primero Justicia y Causa R”.

No obstante, el dirigente opositor precisó que: “Siempre hemos sido defensores del entendimiento, pero en el marco de la verdad, con objetivos, y hoy en día las condiciones no están dadas. NO formo parte de ninguna comisión y desconozco el encuentro del cual se habla”.

Asimismo instó a no hacerse ecos de noticias falsas que “solo buscan dividir y distraer a los venezolanos de los verdaderos problemas del país”.

