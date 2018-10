Henkel García: Yo no he visto un país que se desarrolle metiendo presos a los empresarios

Eva Gómez / foto Instagram: @primerapagina / 15 oct 2018.- El analista financiero y director de Econométrica, Henkel García, expresó que las medidas económicas aplicadas por el Ejecutivo no han generado un cambio positivo para la economía del país.

“Hay que estar claro, el conjunto de medidas que hemos visto no creo que tengan un efecto debido o un efecto positivo en el control de la inflación. De hecho, septiembre fue, bajo la cifra de diferentes organismos como la Asamblea Nacional y nosotros como Econométrica, el mes con mayor inflación en toda la historia de Venezuela, de toda la historia”, dijo en Primera Página por Globovisión.

Destacó que el aumento salarial ha causado que los empleados comiencen a ganar el mismo salario, sin importar su preparación o rango. “Yo por ejemplo sé de grupos de tres o cuatro bancos que toda la nómina está ganando salario mínimo (…) Y la gente lo puede ver muy normal, que elimina las desigualdades. Pero vale la pena ahondar en el término, porque hay igualdades que son injustas, hay cierto mérito que no está siendo tomado en cuenta”, sostuvo.

Añadió que, en el caso de Econométrica, se recogió “255,8 por ciento del aumento de precios en septiembre, lo cual era completamente sensato después de un aumento importante de salario que se decretó. No hay signos claros de que esto se vaya a superar, vemos también un comportamiento monetario que no es el que se prometió”, sostuvo.

Alertó que es necesario tomar medidas diferentes porque no ha visto “un país que se desarrolle metiendo a los empresarios presos, yo no he visto un país que se desarrolle con una economía de controles de precios, yo quisiera que alguien me nombrase una, porque si hay una y a la gente le fue bien yo puedo rectificar”, concluyó.

Lea más: Henkel García: Inflación interanual ronda el 250.000 %

vaya al foro

Etiquetas: Ecométrica | Henkel García | inflación