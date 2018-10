La ideología que impartimos en nuestras escuelas es la de Bolívar, no la del Psuv, dice Héctor Rodríguez

ND / 21 oct 2018.- El gobernador Héctor Rodríguez negó este domingo que la educación que se imparte en las escuelas estadales de Miranda refleje la ideología del partido oficialista, el Psuv.

Así lo dijo en el programa de Carlos Croes por Televen, al comentar que en dichas escuelas se está aplicando “el plan de calidad educativa” que desarrolló durante su gestión al frente del Ministerio de Educación.

“Estamos formando a los directores en dirección educativa, y en un plan de formación de nuestros maestros empezamos con tres áreas de conocimiento: historia, literatura y matemática… porque nosotros tenemos el reto de que nuestras escuelas sean las mejores del país”.

“¿Le han dado sentido ideológico al a educación?”, le preguntó Croes.

“Sí. Claro que sí. El sentido ideológico de Bolívar. Toda educación es ideológica…. Lo que no debe ser la educación es partidista, que a veces hay esa confusión. No, (pero) la ideología viene de las ideas. El país tiene una idea. Y tú ves la Constitución y el país se considera un país bolivariano. Esas ideas, plasmadas en la Contitución, están en el sistema educativo nuestro. Lo que no puede ser es que los gobernantes quieran que la educación tenga un programa de su partido político pero tampoco es el extremo de hablar de la educación sin ideas, solamente técnica…. La educación tiene que tener valores, ideas. ¿Cuál? El que los ciudadanos acuerdan en la Constitución bolivariana”.

Rodríguez comentó, en otra parte de la entrevista, que la Gobernación maneja 615 escuelas. “Y en 614 logramos poner el Programa de Alimentación Escolar: desayuno. Almuerzo y merienda. Ha sido un éxito total. Nos ha incrementado en 37% la matrícula escolar”.

vaya al foro

Etiquetas: educación | Héctor Rodríguez | Miranda