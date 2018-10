Diputado Guzamana: Si denunciamos a la guerrilla en Bolívar, capaz que el gobierno nos mate

Angélica Antía Azuaje / 16 oct 2018.- El diputado, Romel Guzamana, alertó sobre la situación en minas de los estados Amazonas y Bolívar.

“Condenamos la minería ilegal en ambos estados, porque eso trae delincuencia, desorganización y devastación”, destacó el legislador.

Remarcó que “en Amazonas no hay nada, ahí no hay ningún desarrollo productivo”. De acuerdo con el parlamentario, “se están realizando asambleas con las comunidades indígenas alertando que no queremos a la guerrilla colombiana ahí”.

“¿Pero, a dónde entregamos nosotros el pronunciamiento?, porque si se lo damos al gobierno, capaz que nos maten, así como lo están haciendo no solo con los diputados, sino también con dirigentes indígenas en el estado Bolívar”, apuntó.

Guzamana informó que ante este panorama van a cruzar la frontera y tratarán de llevar esas denuncias a instancias internacionales.

