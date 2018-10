Guanipa: La muerte de Albán no fue un suicidio a él lo torturaron

Oleg Kostko / 13 oct 2018.- El diputado a la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa aseguró este sábado que la muerte del concejal Fernando Albán no se debió a un suicidio sino que habría muerto a causa de torturas que supuestamente le habrían infringido agentes del Sebin.

“Se fue a Estados Unidos una semana antes de su muerte con dos objetivos fundamentales visitar a su esposa e hijos que están allá pero también acompañar a Julio Borges en sus gestiones en la asamblea general de la ONU, eso fue suficiente para que la llegar a Venezuela (agentes del Sebin) lo secuestraran, lo sometieran a torturas con una bolsa para quitarle su respiración, con agua para tratar de que se acercara a un proceso de ahogamiento y con electricidad, tres tipos de torturas le hicieron y no estoy inventando nada todo esto es información que han salido de las mismas paredes del Sebin”, denunció Guanipa en una Asamblea de ciudadanos en el estado Bolívar reseñado por Unión Radio.

Y agregó. “Aunque ustedes no lo crean allí hay gente que se asquea delo que está viendo y pasa información hacia afuera y lamentablemente en medio de esas torturas donde lo único que le pedían era que inculpara a Julio Borges en el supuesto magnicidio lamentablemente falleció, y cuando vieron su cuerpo inerte tomaron la decisión diabólica de lanzarlo sin vida desde el décimo piso del Sebin para simular un suicidio”.

“¿Ustedes creen que esa gente tiene una pizca de humanidad, de bondad? (…). El diablo y el mal existe y lamentablemente ese mal que existe está gobernando a Venezuela y los venezolanos somos gente buena y esa gente buena va a prevalecer y va a lograr la libertad de nuestro país, la democracia, que echemos hacia adelante y que nos recuperemos como patria”.

El parlamentario emplazó a la ciudadanía a no tener miedo. “Es lógico, normal, natural, somos humanos, es lógico que tengamos miedo nos estamos enfrentando a bárbaros y delincuentes. Lo importante no es no tener miedo, lo importante es saber tener coraje para enfrentar el miedo para vencerlo para sacarlo y liberar a Venezuela eso es lo importante”.

Posiciones en la oposición

Dijo también que en la oposición venezolana existen dos oposiciones, una que busca diálogo y una posterior salida electoral y otra que es más afín al diálogo con el Jefe de estado y a una posterior salida electoral. “En la oposición venezolana hay dos posiciones distintas, no tenemos que descalificar al que piensa distinto pero indudablemente son distintos hay dos puntos de vista que son muy diferentes”.

“Hay un grupo de líderes y movimientos políticos que piensan que hay que buscar a Nicolás Maduro, sentarse con él, hacer un arreglo y normalizar las cosas y esperar una oportunidad electoral. Hay otro grupo que creemos que esto no tiene sentido y que tenemos que reagrupar nuestras fuerzas, organizarnos, desarrollar una presión política, social, institucional, militar e internacional hasta que logremos el quiebre”.

Guanipa sentenció que la única negociación que se debe tener con el Gobierno es para negociar su salida. “Protestar es un derecho constitucional y si lo hacemos en todos los barrios en todos los sectores los vamos a volver locos y va a llegar un momento en que no tendrán que hacer y los vamos a desestabilizar, de esa manera vamos a seguir generando la presión necesaria para que en ese momento allí si nos podemos sentar, pero para ver cómo te vas a ir no hay nada más que negociar con esta gente, la única negociación es como hacemos para que se vayan y se larguen del país”.

