Gobierno responde a Ecuador y a expulsa a su diplomática

Jhoan Meléndez / 18 oct 2018.- El Gobierno venezolano respondió a la expulsión de la embajadora de Venezuela en Quito, Carol Delgado, al decretar como persona no grata a la Encargada de Negocios de Ecuador en el país, Elizabeth Méndez, a la cual dio un lapso de 72 hora para que abandone el país.

“El Gobierno de Venezuela no puede más que rechazar la sistemática intromisión en sus asuntos por parte del Presidente Lenín Moreno, como también la expulsión de su Embajadora en Quito, Carol Delgado, hecho ante el cual se ve obligado a tomar medida recíproca contra la Encargada de Negocios del Ecuador en Venezuela, Elizabeth Méndez, quien es declarada persona no grata y dispone de 72 horas para abandonar el país”, informó el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

Asimismo precisó que dicha acción contra Delgado fue “sugerida” por el Gobierno de EE.UU. tras la visita del vicepresidente estadounidense, Mike Pence, a la nación ecuatoriana.

“Este acto inédito es mera consecuencia del nuevo rol que le fue asignado al gobierno ecuatoriano tras la visita del Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en el cumplimiento del plan diseñado por Washington y ejecutado por algunos gobiernos sumisos en la región”, aseguró.

El ministerio además señaló que en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, mintió sobre el número de migrantes en dicho país.

“Mintió acerca del volumen de migrantes venezolanos, estableciendo una cifra interesada que –por ilógica– rebasa toda factibilidad. Mintió además sobre la supuesta y nunca demostrada atención que reciben de parte de su Gobierno, y mintió sobre las condiciones de salud de los venezolanos que transitan por el territorio ecuatoriano”, puntualizó.

