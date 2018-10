George Harris: Ojalá no le den refugio a la jueza que procesó a Gilber Caro

Jhoan Meléndez / 11 oct 2018.- El comediante venezolano, George Harris, indicó en uno de sus shows que espera que en Colombia no le den refugio a Luz Mariela Santafé Acevedo, jueza que procesó al diputado de la AN, Gilber Caro.

“Hay una jueza militar que condenó al diputado Gilber Caro y huyó a Colombia, ahora está pidiendo perdón, pues ojalá no le den un c…”, expresó el humorista desde Miami, EEUU, según un video difundido en Youtube.

Harris manifestó que Satanfé Acevedo pudo haber huido del país cuando la “obligaron” a procesar el caso del parlamentario.

“Ella alega que fue obligada. Mi amor, discúlpame, si a usted la obligan a hacer algo como esto, usted huye en la noche como han huido un montón de políticos de la oposición. Usted se va en una lancha para Aruba y dice que no se presta para hacer eso”, enfatizó.

Dicha jueza huyó a Colombia el pasado 2 de octubre. Estando allá pidió disculpas, por medio de un mensaje de texto, a Caro por haber procesado su caso.

Santafé Acevedo fue acusada recientemente por supuestamente haber liderado una red de extorsión a los familiares de distintos acusados.

