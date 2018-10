Félix Jaramillo: Necesitamos un plan agresivo de adquisición de unidades de transporte

Emilys Sarache / 24 oct 2018.- Félix Jaramillo, presidente de la Asamblea Socialista de Trabajadores de Transporte, señaló este miércoles que las personas de la tercera edad, desempleados y estudiantes deben ser subsidiados por el Estado y utilizar el carnet de la patria para pagar el pasaje público.



“Creo que como en otros países por lo menos el 50 % de los costos operativos deberían ser objeto de subsidio por el Estado venezolano, de tal manera que las tarifas se mantengan. Ya hay un desorden en la calle, oficialmente todo el mundo se saltó el valor establecido de la tarifa y cobran 3, cobran 5 cobran 10, cobran 20 lo que les da la gana”, manifestó Jaramillo en A Tiempo por Unión Radio.

Por otro lado, Jaramillo precisó que “yo creo que aquí hace falta un plan agresivo de adquisición de unidades de transporte”.

Asimismo, explicó que “nosotros pensamos como siempre que el secreto no es la tarifa, que lo que hay es que abrir el campo de la producción en el país (…) En este momento necesitamos la producción nacional, y la importación de repuestos no para comercializar sino para autoabastecernos de tal manera para poder poner operativas las unidades de transporte (…) No creo de verdad en el tema de las tarifas”.

“El Gobierno solo no puede con este problema del transporte, ni nosotros los transportistas podemos resolver ese problema. Hay que ampliar el dialogo (…) Hay que ir en pro de la objetividad y buscarle solución al problema. Debe haber un proceso de mantenimiento de servicio de educación, de formación profesional, ahora bien eso no se está dando (…) Estamos en una situación crítica necesitamos un proyecto de emergencia que nos permita por lo menos a circular a 5.000 unidades o más”, finalizó.

