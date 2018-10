Félix Gerardo Arellano: China no destruirá la relación con América Latina por la ineficiencia del Gobierno

Luis Sequera / 16 oct 2018.- Félix Gerardo Arellano, analista internacional, aseguró que el gobierno de China no destruirá la relación con América Latina por la ineficiencia que existe en el gobierno de Nicolás Maduro, por lo que señaló que China quisiera revisar más a fondo su alianza con Venezuela.

“El Gobierno sigue jugando a la geopolítica mundial y espera que China le resuelva todo los problemas”, apuntó Gerardo en el programa Con Todo y Penzini transmitido por Globovisión.

En esta línea, afirmó que el gobierno chino mantiene una relación excelsa con Latinoamérica, sobre todo con Sudamérica.

“China ha empezado a ser uno de los principales proveedores y uno de los principales compradores de buena parte América Latina”, resaltó Gerardo luego de agregar que gobierno asiático “ha desplazado a EEUU y a la Unión Europea en algunos casos”.

Más adelante, hizo hincapié en la guerra comercial EEUU-China que, a su juicio, este conflicto favorece a Venezuela.

“En este momento hay una coyuntura que le favorece a Venezuela, que es la guerra comercial entre China y EEUU. En ese contexto China juega a Venezuela como gran aliado, pero la ineficiencia, la enorme corrupción, el hecho de que los grandes proyectos no avancen, se desmoronen en el camino; eso no genera confianza; eso no es punto a favor para la cooperación internacional de China en el mundo que ha ido creciendo”, argumentó.

El analista internacional cuestionó la posición del ex presidente de España, Rodríguez Zapatero, quien está a favor de un diálogo en Venezuela entre el Gobierno y los sectores de la oposición.

“Sería interesante preguntarle a Zapatero, como puede generar confianza un tercer intento de negociación, después de que el Gobierno destruyó los dos anteriores”, comentó Gerardo en relación con los dos diálogos que se intentaron establecer; el primero con representantes de Republica Dominicana; el segunda con autoridades del Vaticano.

“El Gobierno debería dar confianza, debería dar señales claras de querer negociar”, concluyó.

Etiquetas: China-Venezuela | Félix Gerardo Arellano