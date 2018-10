Fefarven: No hay compromiso del Gobierno con el sector farmacéutico

Jhoan Meléndez / 17 oct 2018.- El presidente de la Federación Farmacéutica Venezolana (Fefarven), Freddy Ceballos, explicó este miércoles que el Gobierno no mantiene un compromiso con el sector farmacia debido a que no generan divisas para cumplir con los precios acordados de 56 fármacos.

Asimismo dijo que al no cumplir con los precios estipulados, los cuales ya están Gaceta Oficial, “se creará más desabastecimiento”, por lo que exigió al Estado cubrir dicha demanda interna de medicamentos.

“Nosotros queremos que los venezolanos compren los medicamentos a buen precio, pero el Gobierno debe establecer políticas económicas coherentes que permitan que bajen el precio del medicamento a través de la producción, competencia o dólar que tenga acceso a toda la industria. Tú no ves ahí que ninguna farmacia haya firmado, ahí firmaron laboratorios, droguerías y las cadenas”, precisó en una entrevista a Unión Radio.

Asimismo dijo que algunos de los que firmaron lo hicieron por temor pues “llegamos a un momento donde se le tiene miedo al Gobierno”.

Ceballos también expresó que hay gran miedo en la industria porque en Gaceta se explica que se realizarán los precios cada 3 meses y que esto no suceda genera preocupación.

“En una época de hiperinflación donde sube el dolar todos los días ¿como van a existir precios acordados? por eso creo que esta política que establece el Gobierno es impositiva y que creará más desabastecimiento”, puntualizó Ceballos, quien aseveró que se han perdido más de 150 farmacias en el país y que existe una gran cantidad que está “a punto de quebrar”.

