Fedeagro: El 25% de los alimentos son producidos en el país y el resto se importa

Oleg Kostko / 16 oct 2018.- El presidente de Fedeagro, Aquiles Hopkins, calificó como contradictorio la afirmación de que el 90% de los alimentos sean de producción nacional tal y como lo afirmó el presidente Nicolás Maduro ya que aseguró que la misma ronda en el 25% y que el resto son productos importados.

“Sí el 90% de lo que se consume es de producción nacional eso me genera una enorme preocupación porque nuestros niveles de abastecimiento están más deteriorados de lo que se pensaba, porque la producción nacional solo está abasteciendo apenas el 25% del consumo nacional de alimentos (…) el resto es lo que se está importando”, aseguró Hopkins en el programa En Sintonía de Unión Radio.

Sobre el volumen de alimentos importados, aseveró que “se están descargando en Puerto Cabello cinco buques de azúcar, cuatro de arroz, tres de maíz, dos de frijol de soya, cuatro de harina de soya, uno de trigo panadero y tres de trigo duro para pasta (…) cosa que nos preocupa y nos llama la atención cuando no tuvimos recursos para traer fertilizantes de tierra, agroquímicos y la semilla que necesitábamos para nuestra siembra pero si hay recursos para importar estos productos terminados”

El dirigente gremial aseveró también que las políticas económicas del Gobierno no apoyan a la producción en el país “Aquí algo está sucediendo porque no están apoyando a la producción nacional, dicen que no hay recursos, mil excusas, hablan de las sanciones ¿pero hay sanciones para traer fertilizantes pero no hay sanciones para traer maíz terminado? aquí hay algo que no concuerda y aquí si hacemos un llamado de atención a que se revise que está pasando”.

“Nos da tristeza, preocupación e indignación ver como no hay recursos para apoyar la producción nacional peros si hay para importar el producto terminado pero no lo hubo para apoyar lo producido por los productores agropecuarios venezolanos para apoyar lo hecho en Venezuela (…) es que es cinco veces más barato producir en el país, vamos a generar empleos, bienestar en las comunidades rurales”, puntualizó.

