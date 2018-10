Presidente de Andiep: El sueldo mínimo se ha vuelto insuficiente

Oleg Kostko / foto: Unión Radio / 29 oct 2018.- El presidente de la Asociación de Institutos Educativos Privados (Andiep) de Caracas, Fausto Romeo Monte, aseguró este lunes que el monto del sueldo mínimo de 1800 bolívares ya se ha vuelto insuficiente para cubrir la canasta básica de los empleados de los planteles privados.

“No estamos pidiendo que la gente gane 1.800 porque cuando empezamos a negociar esto el 14 de septiembre era algo de dinero todavía, pero a la fecha que estamos hoy ya esos 1.800 no nos alcanza para cubrir la cesta básica familiar”, expresó Monte en el programa En Sintonía de Unión Radio.

Monte aclaró previamente que las cuatro asociaciones que han dialogado con el Gobierno venezolano, entre las que incluye la suya, sobre las tablas salariales y cuotas de la educación privada no representan a los 5 mil colegios del país sino solo a dos mil.

“Nosotros no representamos los cinco mil colegios, nosotros representamos entre las cuatro asociaciones con las que se firmó esa resolución 1900 instituciones”, detalló.

Sobre los diálogos sostenidos con el Gobierno, dijo que éstos fueron de forma abierta aunque aseveró que intentaron imponer ciertas “bandas y montos”.

“Lo que si querían imponer era ponernos unas bandas, unas tarifas unos montos y decíamos que ninguna escuela tiene una misma realidad porque cada escuela se suscribe a un proyecto educativo, y ese proyecto educativo se lleva a una estructura de costos para ser discutido con la comisión de finanzas, de padres y representantes y luego ser elevado a una asamblea de donde aprueban un presupuesto”, explicó.

A su vez, criticó la falta de respuesta por parte de las autoridades gubernamentales con respecto a que sucedería una vez culminaran los 90 días de subsidio ordenado por el presidente Nicolás Maduro a través del llamado carnet de la patria.

“El día 14 de septiembre ellos decían que nosotros no tendríamos que pagar ni un céntimo de sueldo (…) inclusive decían que nosotros no tendríamos que aumentar la cuota de escolaridad porque el estado iba a pagar durante 90 días el sueldo y nosotros le preguntamos ¿que iba a pasar el día 91?, se lo dijimos a la vicepresidenta de la República el día 14, y dijo que el presidente posiblemente tome otras medidas porque nosotros no podemos esperar y nosotros tenemos que pagar pasivos laborales, ¿si se despide un trabajador o si se quiere ir? (…) la ley del trabajo establece que hay que liquidar en base al último sueldo”, agregó.

