Falta de transporte aéreo y marítimo afecta a comerciantes en Margarita

Jhoan Meléndez / 11 oct 2018.- Comerciantes del sector turismo y hotelero de Margarita, Nueva Esparta, han expresado su preocupación e inquietud ante la falta del transporte aéreo y marítimo en la isla.

“Estamos inquietos, no hemos parado en reunirnos con las autoridades, pero no vemos medidas que ataque la situación que estamos viviendo, cada día es más crítico no están saliendo ferry, y eso tiene impacto directo en el abastecimiento”, informó el presidente de la Cámara de Comercio, Puerto Libre y Producción del estado Nueva Esparta, Edgar Noguera.

“Ustedes lo pueden ver en los mercados y sus anaqueles. Es una preocupación bastante grande que sentimos (…) Nosotros estamos dispuesto a ir y buscar soluciones a esto”, aseveró en el reporte de Alexis Guedes para Unión Radio.

Noguera señaló que dicha problemática afecta tanto a habitantes como turistas tomando en cuenta la venidera temporada de decembrina, y que esta situación también se ve reflejada en el transporte público de la entidad debido a que cada vez son menos las unidades que se aprecian en las calles.

