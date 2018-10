Experto en negociación Jim Tull vendrá a intentar un nuevo diálogo Gobierno-oposición

ND / 24 oct 2018.- Según una nota publicada por la agencia AP en su página web, la semana próxima arribará a Caracas Jim Tull, un experto en mediación de conflictos graduado en la Universidad de Harvard, e invitado por el denominado (y reactivado) “Grupo de Boston”, de parlamentarios estadounidenses y políticos venezolanos, que desde hace un tiempo intenta conseguir formas alternativas de resolución del conflicto venezolano.

Tull, quien habla español, ya estuvo en el equipo de la Mesa de Negociación y Acuerdos que se instaló en 2002 y 2003, y tras una trabajosa mediación desembocó en el referendo revocatorio de 2004, que se realizó cuando (cómo el mismo fallecido presidente dijo) Hugo Chávez sintió que ya podía ganarlo.

Tull dijo en una entrevista a AP desde Cambridge, Massachusetts (sede de la Universidad de Harvard) que “hay un alto porcentaje de probabilidades de que se ponga un montón de esfuerzo en esto y nada cambie sobre el terreno (…) Pero si tú involucras a la gente correcta, y te aproximas paso a paso, entonces aumentas dramáticamente el chance de que suceda algo bueno”.

Las reuniones exploratorias para la visita de Tull forman parte de las gestiones hechas en repetidos viajes por el senador Bob Corker, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de EEUU, según señala la agencia. Caleb McCarry, el ayudante de ´más alto nivel de Corker en Latinoamérica, se reunió recientemente dos veces en ocho días con el presidente Nicolás Maduro para impulsar el diálogo.

El esfuerzo de mediación de Tull se denomina “mesa redonda de tormenta de ideas” para distanciarla de las fallidas negociaciones en el pasado reciente, que fueron dirigidas por el Vaticano, primero, y luego por República Dominicana, bajo los auspicios del exjefe de Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, explica la nota.

La Casa Blanca, de momento, no apoya la iniciativa, destaca la agencia, que señala además que EEUU se apresta a anunciar nuevas sanciones contra funcionarios del Gobierno venezolano.

En tanto, la oposición se encuentra dividida, y con la mayoría de sus líderes en el exilio que afirman que no hay ninguna ganancia en sentarse en una mesa de negociación hasta que Maduro esté dispuesto a abandonar el poder.

El canal del Grupo de Boston fue revivido después de una pausa de una década para lograr la liberación de Joshua Holt, el mromón de Utah que estuvo dos años en la sede del Sebin, la policía política venezolana, por unos cargos evidentemente falsos de tenencia de armas. Corker y McCarry, acompañados de Pedro Díaz Blum, un exparlamentario venezolano, lograron llevar a Holt a su país en mayo.

La financiación del trabajo de Tull es del Centro de Resolución de Conflictos de Noruega, que jugó un importante rol en el proceso de paz colombiano. También se compadece con los recientes llamados al diálogo de la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini.

Tull afirmó que idealmente, Gobierno y oposición enviarán, cada uno, ocho representantes, entre ellos veteranos del grupo de Boston o los que estos designen, enfocados en crear un “espacio seguro” para un “diálogo futuro”, pero no negociaciones directas, al menos no por ahora. Rafael Lacava, gobernador de Carabobo, y Héctor Rodríguez, el de Miranda, estarían designados por Maduro, mientras no se sabe si la oposición enviará a algún representante por los momentos.

Tull, quien residió hace décadas en Nicaragua y fue secuestrado por las guerrillas, negoció su propia liberación; señaló que recuerda a Maduro de los diálogos de hace 15 años como “un férreo defensor de su visión de izquierda, pero también un buen oyente”.

Está convencido el experto de que se puede lograr un territorio común, pero reconoce que cualquier esfuerzo de diálogo, sin importar cuán discreto sea, será visto como una traición por muchos en ambos bandos del espectro político. “Los venezolanos han estado peleando por muchos años, y las cosas solo siguen empeorando. Y eso no es necesariamente satisfactorio para ninguna de las partes”.

