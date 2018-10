Exministro Navarro: Con Chávez llegamos a tener una reserva de 3 meses de alimentos

Jhoan Meléndez / 29 oct 2018.- El exministro de Energía Eléctrica, Héctor Navarro, indicó este lunes que a su criterio, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) fue electa para “redactar un nuevo texto constitucional” el cual es su único objetivo, y no pueden hacer una enmienda, y que con Chávez se llegó a tener “una reserva de tres meses de alimentos”.

“Si fue convocada una Asamblea Nacional Constituyente, esta no puede hacer una enmienda, porque según la Constitución, la ANC tiene un solo objetivo que es redactar un nuevo texto constitucional, no es solo simplemente una enmienda. La enmienda y reforma tienen otros mecanismos (…) a mi modo de ver, esa ANC fue electa para redactar un nuevo texto constitucional”, aseveró en el programa Sin Duda de Unión Radio.

Al preguntarsele sobre el chavismo originario, Navarro considera que el chavismo “resume un gran nacionalismo y una vocación por un buen Gobierno (…) Con Chávez llegamos a tener una reserva de 3 meses de alimentos”.

Asimismo dijo que la realidad de Venezuela es “que en este país no se está produciendo”. “Ahorita tenemos un déficit de alimento de años, por eso es que cada vez producimos menos. Por eso tanto esa relación de este Gobierno con el chavismo, no existe”, manifestó.

