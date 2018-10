Empleados del Ministerio del Trabajo protestaron frente a la institución

Emilys Sarache / 22 oct 2018.- Un grupo de trabajadores del Ministerio de Trabajo se concentraron frente a la sede de la institución en Caracas para exigir salarios justos y mejores condiciones laborales.

“La clase obrera unida jamás será vencida” y “Piñate, escucha, respétame mi lucha”, eran algunas de las consignas que gritaban los presentes.

También llevaban mensajes alusivos a la protesta que desde hace meses mantienen varios gremios. “Trabajadores reclaman sus derechos”, “no somos delincuentes, somos trabajadores” y “no queremos amenazas, queremos soluciones”, se podía leer en los carteles.

Uno de los trabajadores rechazó las amenazas a las protestas por la exigencia de derechos básicos. “Tenemos amenazas hacia los trabajadores, les prohíben la entrada a las oficinas. Lo que es la inspectoría de Coro, la inspectoría de valencia, de Guatire, los directores amenazaron a los trabajadores para que no salieran a protestar ni defender sus derechos. En el día de hoy en la inspectoría del este también los inspectores han estado amenazando a los trabajadores. Esto ha sido una constante durante los cuatro meses que Germán (Eduardo) Piñate se encuentra aquí. ¿Por qué llamar a los ministros?. Yo creo que no podemos llamar a los ministros, cuando no dan la cara a los trabajadores”.

Y agregó: “Nosotros les exigimos a las demás empresas, como los organismos públicos como privados que nos dejen defender nuestros derechos”.

Otro gritó durante la protesta que Piñate está “enterrando a los trabajadores” e instó a sus colegas a seguir reclamando sus derechos.

“No nos han pagado. Nuestro contrato colectivo ha sido violado. Desde más de ocho años no discutimos contrato colectivo. No hay derecho para los trabajadores. No hay agua, no hay papel toilet, no hay utensilios para trabajar. ¿Cómo atendemos al pueblo? ¿Cómo atendemos a los trabajadores? No los podemos atender, y lo que hacen es humillarnos, amenazarnos”, sostuvo.

