Embajador de Venezuela en España: Zapatero ha trabajado muy duramente por Venezuela

Emilys Sarache / 31 oct 2018.- El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, precisó que aunque hay una parte de la oposición que no se siente representada, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero “merece respeto y consideración”, porque ha trabajado “muy duramente” por Venezuela.



“Es legítimo que haya una parte de la oposición que no se sienta representada o no lo quiera como mediador, pero creo que no por eso hay que demonizar a nadie. No hay gente ni buena ni mala, es un señor que ha intentado ayudar (…) y que merece un respeto”, manifestó durante una entrevista por el Circuito Onda.

Según reseñó Europa Press, Silva señaló que la Embajada está siempre a disposición de Zapatero para “prestarle todo el apoyo logístico necesario”.

Asimismo precisó que aunque ha sido criticado por algunos opositores durante las últimas semanas, Zapatero ha trabajado “muy duramente” por Venezuela y “eso hay que reconocérselo”.

“Ha trabajado muy duramente por Venezuela y esto hay que reconocérselo. No tiene ninguna obligación de ocuparse de Venezuela y lo ha hecho. Creo que ha contribuido de forma positiva y ha trabajado mucho para la liberación de presos políticos”, dijo, mencionando el caso de Lorent Saleh, liberado el pasado 12 de octubre por gestiones del secretario de Estado para Iberoamérica de España, Juan Pablo Laigleisia-

Por último, destacó que España no cree “en ninguna solución que no sea democrática, pacífica y negociada” para el conflicto venezolano y que se deben tender puentes, “porque evidentemente las posturas polarizadas al final solo conducen a un enrocamiento cada vez mayor”.

Etiquetas: Europa Press | Jesús Silva | Zapatero