El País: Arabia Saudí aceptará que Khashoggi “murió en un interrogatorio”

Angélica Antía Azuaje / foto: El País / 16 oct 2018.- Arabia Saudí se alista a aceptar que el periodista Jamal Khashoggi agonizó en un interrogatorio después de entrar en el consulado de su país en Estambul, de acuerdo con informaciones de varios medios estadounidenses, entre ellos CNN, The New York Times y The Wall Street Journal.

En efecto, la cadena de televisión estadounidense habla de “dos fuentes” que aseveran que “los saudíes están preparando un informe que reconoce que la muerte de Jamal Khashoggi fue la secuela de un interrogatorio que salió mal, uno que intentaba su rapto desde Turquía”.

Acorde con una de las fuentes que maneja la CNN, los saudíes supuestamente comunicarán de que la operación se llevó a cabo “sin autorización y transparencia” y que aquellos que estuvieron implicados “serán acusados”.

Al presidente estadounidense Donald Trump le preguntaron durante una visita al estado de Georgia sobre una de estas informaciones periodísticas y respondió que “nadie sabe” si esta es oficial, según la agencia Reuters.

Sin embargo, horas antes, Trump especuló con que los asesinos del periodista podrían haber actuado por libre albedrío.

De acuerdo con el Times y el Journal, el reconocimiento de culpabilidad “abre una ventana” a la monarquía saudí para defender que el asesinato no tendría nada que ver con los líderes del reino, “una teoría comentada por una persona familiar con los planes saudíes de echar la culpa a un oficial de los servicios de inteligencia y así proteger al príncipe heredero Mohamed Bin Salmán”.

Según la agencia AFP informó que “la ONU pide levantar “inmunidad” de responsables sauditas implicados en caso Khashoggi”.

#ÚLTIMAHORA La ONU pide levantar "inmunidad" de responsables sauditas implicados en caso Khashoggi #AFP — Agence France-Presse (@AFPespanol) 16 de octubre de 2018

Lea la nota completa aquí

vaya al foro

Etiquetas: Arabia Saudí | EEUU | El País | medios