El “novedoso” paquetazo del régimen

Frente a los catastróficos resultados de las malas políticas impuestas por el régimen en los últimos veinte años, que han venido afectando a todos los venezolanos pero con mayor incidencia a los de menores recursos, políticas que han venido destruyendo lo que teníamos de una economía relativamente productiva, ahora, con el ultimo paquetazo del 18 de agosto, el presidente Maduro pareciera estar dirigido a acabar con todo lo que queda de una economía que fue capaz de auto sostenerse.

Resulta cuando menos sorprendente que a pesar del innegable cuadro de dificultades que se han generado y que afectan -en menor y mayor grado- a todos los habitantes con mayor incidencia a los que viven en el interior del país, con este último paquetazo no se contemplan correctivos para vencer las causas que generan el terrible proceso hiperinflacionario, el cual seguirá su ruta haciendo estragos por una hiperinflación que para final de 2018 se calcula que llegara al cien mil por ciento.

Con ese comportamiento está demostrando la incapacidad o la obstinación del régimen de no aplicar cambios estructurales que reordenen el procesos político y reoriente el orden económico; por consiguiente, se continuará con la emisión de dinero inorgánico por parte del Banco Central de Venezuela el cual, debido a la pérdida de su autonomía, es obligado a seguir las instrucciones del régimen.

Para salir de este atolladero en el que nos ha metido los Gobiernos socialista se requiere de un cambio de modelo político y tomar la ruta de una economía competitiva, que es la del mercado, porque es la organización de la producción y del consumo de bienes y servicios que surge del juego entre la oferta y la demanda, y que las decisiones de inversión y asignación de los bienes de producción se realice principalmente a través de los mercados libre de monopolios.

Lograr esta posibilidad, antes de que se complete el desastre que han desatado los malos gobernantes que hemos tenido, no debe ser acompañada de una intervención de fuerzas externas, aun cuando son importantes los apoyos internacionales porque aumentan la presión sobre el régimen y que son válidas siempre y cuando no se traduzcan en un intervencionismo que no es deseable ni debe ser irresponsablemente estimulado.

Las acciones para producir el cambio deseado deben ser el resultado de una oposición cohesionada que actúen en base a una estrategia inteligente de presiones continuas que movilice también los pasivos que tenemos en el conglomerado. Que se una y se compacten al reclamo para los cambios hacia un sistema democrático representativo y propositivo.

Etiquetas: Eddo Polesel