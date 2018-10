Popurrí político

La semana pasada hubo un popurrí de noticias, algunas malas y otras esperanzadoras, pero nada que ver con los popurrí de la Billo’s y de Los Melódicos de una Venezuela con imperfecciones e injusticias, pero alegre porque se visualizaba un avance sostenido hacia un mejor futuro. La dejamos perder al entregarla a unos asesinos, torturadores, destructores, tracaleros y corruptos. No hay que desmayar. La vamos a recuperar. Solo se requiere coraje y unidad opositora para desencadenar el cambio.

El salvaje ataque a María Corina y a sus acompañantes en Upata refleja, una vez más, que los rojos no tienen escrúpulos y que MCM es una valiente. Vergüenza deberían sentir las mujeres que forman parte del régimen, incluyendo las del TSJ. Le expresamos nuestra solidaridad a esta indómita luchadora, atacada por los rojos y por algunos políticos y opinadores de nuestras propias filas.

Entre las incoherencias de los nuestros resaltan las declaraciones del alcalde de Chacao de que “el tema de seguridad no debe ser politizado”. ¿Dónde vive este ciudadano que no entiende que es por razones políticas que existe la mayor parte de la inseguridad? ¿Tanto miedo tiene? Manuel Rosales declaró que hay que rectificar, perseverar, dejar de hacer política de brazos caídos, que sin unidad no tenemos posibilidades, hay que dejar de quejarse y tener un plan o una dirección. Esto es correcto, pero Rosales tiene que asumir que a él le corresponde trabajar en ese sentido. Creemos que comete una pifia cuando agrega que “se han creado falsas expectativas”, lo cual desanima a la población. Siempre hay que ser positivo. Los presos, exiliados y los ciudadanos que pasan necesidades ameritan tener la esperanza de que el cambio es posible a muy corto plazo.

Por su parte Falcón pareciera no concordar con Rosales al declarar que “este gobierno está de salida”. Agregó que “la clave de la transición está en la unidad y que no hay diálogo sin elecciones”. Lástima que él rompió la unidad al insistir en ir solo a las anterior farsa electoral. Sin embargo aplaudimos estas declaraciones. Ramos Allup fue enfático al declarar que no está planteado ningún diálogo.

Primero Justicia, Voluntad Popular y Causa R emitieron una Carta Pública en la que aseveran que “la única mediación posible sería para establecer garantías que permitan el inicio inmediato de la transición democrática, el pleno restablecimiento del orden constitucional, la celebración de unas elecciones generales para devolver el valor al voto… un CNE imparcial, observación internacional y voto de venezolanos en el exterior… Todo lo que exceda estos términos y vaya orientado a a revestir de legitimidad la permanencia de Maduro o a perfilar una nueva y fraudulenta toma de posesión el 10 de enero es inaceptable y no será avalado por el pueblo de Venezuela , ni por la comunidad internacional” .

Este pronunciamiento de los citados partidos interpreta lo que deseamos casi todos los demócratas de a pie ¿ Qué razones pueden tener Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Avanzada Progresista, Vente Venezuela, Alianza Bravo Pueblo, Proyecto Venezuela y el Copei legítimo, Marea Socialista, Movimiento Republicano y el MAS para no firmar esta Carta? Ojalá den ese primer paso hacia la unidad.

Si nuestros dirigentes se ponen de acuerdo, somos optimistas de que se producirá el cambio y que se recuperará el crecimiento económico. Esto último lo esbozó en una reciente charla magistral José Manuel Puente en la que mencionó los pasos a seguir: reestructurar la deuda externa, solicitar ayuda financiera, para lo cual se requiere presentar un plan creíble, dejar de emitir dinero inorgánico, desmontar el control de cambio, eliminar los controles de precios, recuperar el valor de los salarios y establecer subsidios focalizados en la población más vulnerable, recuperar la industria petrolera y un liderazgo comprometido con las reformas. Haussman y otros economistas apuntan en la misma dirección. Con respecto al petróleo, informo que varios equipos elaboraron un plan de emergencia para los primeros meses del cambio y un plan de recuperación de esa industria. Los políticos tienen el balón en su cancha.

Como (había) en botica: Todos debemos repudiar el vil asesinato de once ciudadanos de la fe judía en Pittsburgh. Las declaraciones del asesino de que “los judíos son genocidas” es consecuencia no solo de su naturaleza criminal, sino de la prédica de algunos que arremeten injustamente en contra de Israel. Este país se limita a defenderse de los ataques de fanáticos. El triunfo de Bolsonaro es consecuencia de políticos corruptos. A pesar de que favorece la lucha en contra de Maduro, algunos de sus puntos de vista y acompañantes no son democráticos. Tampoco simpatizamos con Trump, porque actúa como un peleador callejero. Los trabajadores del IVIC denuncian que “77% de los laboratorios están paralizados , un 24% de los investigadores han abandonado el instituto, de los 25 posgrados solo 13 abrieron, en el 2014 ingresaron 83 estudiantes a los posgrados, este año solo dos, la biblioteca lleva dos años sin suscripciones y, desde luego, la situación crítica de los sueldos y pensiones. ¡El dirigente Albán fue asesinado! ¡No más prisioneros políticos ni exiliados!

