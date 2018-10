Economista del CIFO: medidas económicas crearán costos innecesarios a empresarios

Jhoan Meléndez / 18 oct 2018.- El economista del Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela (CIFO), Manuel Sutherland, aseveró que las medidas económicas implementadas recientemente por el Ejecutivo generarán “costos innecesarios” para los empresarios.

Sutherland explicó que esto es referente al sistema cambiario, y dijo “que sea yuanes, euros, rupia o yenes, lo que va a generar es que sea un poco más costoso y más difícil la asignación de esas divisas pues el 87% de las empresas compran y pagan en dólares”.

Asimismo expresó que la eliminación del dolar de las subastas “no suavizará las sanciones”, sino que creará “gastos innecesarios e inútiles” a las industrias que negocien con Venezuela debido a que tendrían que cambiar dicha moneda al euro.

“Entiendo que la sanciones están dificultando severamente el pago en muchas cosas, pero el que hagas o utilices otra moneda, no quiere decir que bajas las sanciones, estas se dan igual sin importar la moneda en que la haga, por ejemplo, si quieres hacer las operaciones en Petro, también están prohibidos según las sanciones; el tratar de saltarse el dólar no me parece nada nuevo y creo que no va a pasar a mayores”, afirmó al programa Sin Duda de Unión Radio.

Por último argumentó que “pareciera que no hay un solo cerebro que construya las medidas de Maduro y parece que este intenta complacer a cada sector que plantea algo”.

Lea más: Maduro a los trabajadores: Inviertan en oro y aseguren su futuro

vaya al foro

Etiquetas: dolar | euro | Maduro | medidas económicas