Duque insta a la comunidad internacional a endurecer sanciones contra Maduro

París, 26 oct (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, defendió hoy un endurecimiento de las sanciones individuales contra el líder venezolano, Nicolás Maduro, y su círculo más cercano, para que, dijo, “salga del poder y se haga una transición para que los venezolanos puedan recuperar sus libertades”.

Preguntado en una entrevista que el canal “Euronews” emitirá el viernes, sobre la propuesta del Gobierno español de abrir una vía de diálogo con el presidente Nicolás Maduro, Duque opina que esta opción “con un dictador que está cometiendo crímenes sistemáticos todos los días (…) no ha producido ningún resultado hasta ahora”. Sin embargo, rechaza la idea de una intervención militar, pues es “lo que siempre ha querido el dictador”. “El dictador ha querido crear el demonio de una intervención militar para valerse de ese argumento y perpetuarse en el poder”, señala en sus declaraciones a esa cadena de televisión.

Duque, desplazado a Bruselas esta semana para tratar la crisis migratoria venezolana cuando se calcula que un millón de refugiados han entrado en Colombia huyendo de la situación en Venezuela, señala que estas personas se encuentran en una condición de “gran vulnerabilidad”. Aunque dice que la política migratoria hacia el pueblo venezolano es “de brazos abiertos” y que quiere hacer una “normalización migratoria seria” y “prestar asistencia humanitaria”, apunta que la situación representa “una presión fiscal para Colombia”.

En la entrevista, Duque se refiere también a los acuerdos de paz con la guerrilla de las FARC de su predecesor, Juan Manuel Santos, y defiende que no los va a cancelar pero sí implementarlos “enfocados en que se pueda hacer un tránsito a al reincorporación de personas que estaban en las armas”. “A todos los que genuinamente están haciendo un tránsito exitoso a la reincorporación, los vamos a apoyar. Y tendremos tolerancia cero con los que quieren volver a la criminalidad”, asegura a Euronews.

Duque insiste en que los guerrilleros desmovilizados no participarán en el proceso político porque no puede haber “un doble estándar, donde cualquier persona que está en el Congreso y cometa algún delito no puede nunca en su vida volver a aspirar a un cargo, y quienes han cometido crímenes de lesa humanidad permanezcan allí”. También habla en la entrevista de la lucha de su Gobierno por la “erradicación” el narcotráfico, así como “romper las cadenas de suministro” y ser “más efectivos en capturas y en la lucha contra el lavado de activos”.

Interrogado sobre su opinión sobre el líder de la ultraderecha brasileña, Jair Bolsonaro, Duque rechaza “tomar partido en una decisión democrática que corresponde al pueblo brasileiro” y espera poder trabajar de la mano con el presidente “cualquiera que sea la decisión que se tome en Brasil”. “Lo importante es que los países tengan la posibilidad de entender que la inversión y el emprendimiento son generadores de empleo formal, y el empleo formal es un transformador de la realidad social de nuestros países”, arguye.

Etiquetas: Colombia | Iván Duque | Nicolás Maduro | sanciones | Venezuela